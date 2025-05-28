CEO Google: штучний інтелект стане більш значущим, ніж інтернет

В нещодавньому інтерв'ю після конференції Google I/O Сундар Пічаї, генеральний директор Alphabet і Google, поділився своїм баченням майбутнього технологій, заявивши, що штучний інтелект (ШІ) матиме ще глибший вплив на світ, ніж інтернет. Це твердження окреслює значні зміни, які, на думку Пічаї, вже відбуваються та посилюватимуться в найближчі роки.

Пічаї вже раніше порівнював вплив ШІ зі значенням електрики, але тепер додає нове порівняння, називаючи його наступною фазою зміни платформ. Він вважає, що ми перебуваємо в новій фазі цього зсуву, розповідає 24 Канал.

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За словами Пічаї, ШІ є єдиною платформою, яка з часом здатна створювати та самовдосконалюватися. Ця здатність дозволить людям творити нові речі у спосіб, про який раніше не йшлося.

Він описує це як "мультиплікативний" ефект, який розкриє творчу силу для всього суспільства – від інженерів-програмістів до творців контенту. Покращення відбуватимуться на кожному рівні технологічного стеку, розповідає глава Alphabet в інтерв'ю виданню The Verge.

Повне інтерв'ю Сундара Пічаї The Verge – дивіться відео:

Якщо порівнювати з попередніми змінами платформ, як-от перехід до смартфонів (що принесло мультитач, швидші мережі, більшу потужність обробки та новий рівень застосунків), то зараз ми входимо у фазу, коли продукти розробляються, а більше людей, ніж будь-коли раніше, зможуть їх створювати. Пічаї називає це "vibe coding" або створенням ШІ-застосунків, хоча зараз це лише початковий етап.

Навіть інтернет та мобільні пристрої дозволили людям створювати та виражати себе по-новому – від блогів до відео на YouTube. ШІ, на думку Пічаї, масштабує цей процес так, як ми ще не бачили. Він бачить нову хвилю можливостей, схожу на ту, що виникла з динамічним вебом (AJAX революція), коли з'явилися Google Maps, Flickr, Gmail.

ШІ вже впливає на безліч сфер. Наприклад, Пічаї згадує, як швидко розвивається ландшафт для кодування за допомогою ШІ. Також є застосунки, як-от NotebookLM від Google чи новий продукт Flow, що допомагає чіткіше візуалізувати ідеї. ШІ знаходить застосування в enterprise-сфері, наприклад, у юридичній та медичній допомозі, де він може транскрибувати та оформлювати звіти, змінюючи робочі процеси.

Голова Google наголосив, що ШІ є "горизонтальною технологією", що впливає на весь бізнес компанії – пошук Google Search, YouTube, Google Cloud, Android XR, Google Play, а також на такі проєкти, як Waymo та Isomorphic (що базується на AlphaFold). Він ніколи не бачив однієї технології, яка могла б допомогти створити стільки напрямків бізнесу. Пічаї вважає, що люди будуть готові платити за ШІ як за асистента, і Google вже вводить передплатні плани.

Говорячи про майбутні етапи розвитку ШІ, Пічаї вказує на ключовий момент: наступною великою подією стане втілення ШІ у фізичному світі через робототехніку. Він бачить це як наступну фазу зсуву платформ, з якою ми всі зіткнемося, коли ШІ створить тандем з робототехнікою, особливо з роботами загального призначення. Хоча Waymo вже є прикладом такого робота, однак мовиться про більш загальний рівень.

Якщо коротко підсумувати, то за словами Сундара Пічаї, ми перебуваємо на початку глибокої трансформації, яка перевершить вплив інтернету завдяки здатності ШІ до самовдосконалення, мультиплікативного створення та проникнення у фізичний світ через робототехніку, відкриваючи безпрецедентні можливості в багатьох сферах.

Останнім часом Google намагається активно надолужити свої позиції в гонці штучного інтелекту, працюючи над новими сервісами та інструментами. Ми зібрали усе найцікавіше, що що показала компанія на головній презентації року