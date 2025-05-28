Пичаи уже ранее сравнивал влияние ИИ со значением электричества, но теперь добавляет новое сравнение, называя его следующей фазой изменения платформ. Он считает, что мы находимся в новой фазе этого сдвига, рассказывает 24 Канал.

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По словам Пичаи, ИИ является единственной платформой, которая со временем способна создавать и самосовершенствоваться. Эта способность позволит людям творить новые вещи способом, о котором раньше не говорилось.

Он описывает это как "мультипликативный" эффект, который раскроет творческую силу для всего общества – от инженеров-программистов до создателей контента. Улучшения будут происходить на каждом уровне технологического стека, рассказывает глава Alphabet в интервью изданию The Verge.

Полное интервью Сундара Пичаи The Verge – смотрите видео:

Если сравнивать с предыдущими изменениями платформ, например переход к смартфонам (что принесло мультитач, быстрые сети, большую мощность обработки и новый уровень приложений), то сейчас мы входим в фазу, когда продукты разрабатываются, а больше людей, чем когда-либо ранее, смогут их создавать. Пичаи называет это "vibe coding" или созданием ИИ-приложений, хотя сейчас это только начальный этап.

Даже интернет и мобильные устройства позволили людям создавать и выражать себя по-новому – от блогов до видео на YouTube. ИИ, по мнению Пичаи, масштабирует этот процесс так, как мы еще не видели. Он видит новую волну возможностей, похожую на ту, что возникла с динамическим вебом (AJAX революция), когда появились Google Maps, Flickr, Gmail.

ИИ уже влияет на множество сфер. Например, Пичаи вспоминает, как быстро развивается ландшафт для кодирования с помощью ИИ. Также есть приложения, например NotebookLM от Google или новый продукт Flow, что помогает четко визуализировать идеи. ИИ находит применение в enterprise-сфере, например, в юридической и медицинской помощи, где он может транскрибировать и оформлять отчеты, изменяя рабочие процессы.

Глава Google отметил, что ИИ является "горизонтальной технологией", что влияет на весь бизнес компании – поиск Google Search, YouTube, Google Cloud, Android XR, Google Play, а также на такие проекты, как Waymo и Isomorphic (основанный на AlphaFold). Он никогда не видел одной технологии, которая могла бы помочь создать столько направлений бизнеса. Пичаи считает, что люди будут готовы платить за ИИ как за ассистента, и Google уже вводит подписные планы.

Говоря о будущих этапах развития ИИ, Пичаи указывает на ключевой момент: следующим большим событием станет воплощение ИИ в физическом мире через робототехнику. Он видит это как следующую фазу сдвига платформ, с которой мы все столкнемся, когда ИИ создаст тандем с робототехникой, особенно с роботами общего назначения. Хотя Waymo уже является примером такого робота, однако говорится о более общем уровне.

Если коротко подытожить, то по словам Сундара Пичаи, мы находимся в начале глубокой трансформации, которая превзойдет влияние интернета благодаря способности ИИ к самосовершенствованию, мультипликативного создания и проникновения в физический мир через робототехнику, открывая беспрецедентные возможности во многих сферах.