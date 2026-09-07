Google Photos скорочує час на порятунок видалених фото вдвічі

Google непомітно змінив правила роботи з видаленими фотографіями та відео. Користувачі Google Photos тепер матимуть значно менше часу, щоб передумати після очищення своєї медіатеки.

Користувачам Google Photos варто уважніше ставитися до очищення своєї бібліотеки. Google скоротив термін зберігання видалених резервних копій фотографій і відео в кошику з 60 до 30 днів. Про це пише Androidpolice.

Чому видалені фото тепер зникатимуть швидше?

Це означає, що у користувачів тепер удвічі менше часу на відновлення медіафайлів, які були випадково або помилково видалені з Google Photos.

Раніше фотографії та відео, для яких було створено резервні копії у хмарному сервісі Google, могли залишатися в кошику протягом 60 днів. Після завершення цього періоду вони автоматично видалялися остаточно. Тепер для таких файлів діятиме 30-денний термін.

Google уніфікував правила для різних файлів

Зміна також робить політику Google Photos більш схожою на правила інших сервісів компанії.

Наприклад, Gmail і Google Drive вже використовують 30-денний термін зберігання видаленого в кошику контенту. Після завершення цього періоду файли автоматично видаляються, що дозволяє звільнити місце у сховищі користувача.

Нові правила також зрівнюють резервні копії фотографій і відео з файлами, які не були завантажені до хмарного сховища. Для останніх 30-денний період відновлення діяв і раніше. Таким чином, незалежно від того, чи була фотографія або відео збережена в резервній копії Google Photos, після видалення користувач матиме однаковий термін для її повернення.

Google офіційно не оголошував про цю зміну окремим повідомленням. Компанія тихо оновила свою сторінку підтримки Google Photos, де тепер зазначено новий 30-денний термін. Крім того, користувачі можуть побачити відповідне попередження під час наступного видалення фотографії або відео зі своєї бібліотеки.

Важлива деталь про остаточне видалення

30 днів не означають, що будь-який файл можна гарантовано повернути протягом місяця.

Цей термін діє лише у випадку, якщо фотографія або відео залишається в кошику. Якщо користувач самостійно вирішить очистити кошик або остаточно видалити конкретний файл, він зникне негайно. Після ручного остаточного видалення відновити медіафайл через Google Photos уже не вдасться.

Саме тому нова політика може стати особливо неприємною для людей, які регулярно очищують великі архіви фотографій. Під час масового видалення легко випадково позбутися важливого знімка та не помітити цього одразу.

Раніше користувач міг виявити помилку навіть через кілька тижнів і все ще мати достатньо часу для відновлення. Тепер ситуація стала значно суворішою.

Якщо пропажу важливої фотографії помітять надто пізно, 30-денний термін може вже завершитися. У такому разі повернути файл можна буде лише за наявності іншої копії, збереженої на телефоні, комп'ютері або в іншому хмарному сервісі.

Як не втратити потрібні фотографії?

Скорочення терміну зберігання файлів у кошику робить більш важливим регулярну перевірку видаленого контенту. Особливо це стосується користувачів, які одночасно очищують сотні або тисячі фотографій. Після великого прибирання бібліотеки варто переглянути кошик і переконатися, що туди не потрапили важливі знімки або відео.

Ще один варіант для тих, хто не хоче бачити певні фотографії у головній стрічці, але не готовий остаточно їх видаляти, – використання архіву.

Архівування дозволяє приховати фотографії з основного розділу Google Photos без їхнього видалення. Такі файли залишаються доступними через пошук, а також у створених користувачем альбомах.

Це може бути безпечнішою альтернативою для знімків, які більше не потрібні у повсякденній стрічці, але можуть знадобитися в майбутньому. Зміна на перший погляд здається незначною, проте для багатьох користувачів Google Photos вона може мати практичні наслідки. Відтепер кошик перестає бути настільки довгостроковою "страховкою", якою він був раніше.

Тому перед видаленням великих архівів фотографій варто ще раз перевірити вибрані файли – часу на виправлення помилки тепер стало вдвічі менше.