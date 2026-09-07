Пользователям Google Photos стоит более внимательно относиться к очистке своей библиотеки. Google сократил срок хранения удаленных резервных копий фотографий и видео в корзине с 60 до 30 дней. Об этом пишет Androidpolice.

Почему удаленные фото теперь будут исчезать быстрее?

Это означает, что у пользователей теперь вдвое меньше времени на восстановление медиафайлов, которые были случайно или по ошибке удалены из Google Photos.

Ранее фотографии и видео, для которых были созданы резервные копии в облачном сервисе Google, могли оставаться в корзине в течение 60 дней. По истечении этого срока они автоматически удалялись окончательно. Теперь для таких файлов будет действовать 30-дневный срок.

Google унифицировал правила для различных файлов

Это изменение также делает политику Google Фото более схожей с правилами других сервисов компании.

Например, Gmail и Google Drive уже используют 30-дневный срок хранения удаленного в корзину контента. По истечении этого периода файлы автоматически удаляются, что позволяет освободить место в хранилище пользователя.

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Новые правила также приравнивают резервные копии фотографий и видео к файлам, которые не были загружены в облачное хранилище. Для последних 30-дневный период восстановления действовал и ранее. Таким образом, независимо от того, была ли фотография или видео сохранена в резервной копии Google Photos, после удаления у пользователя будет одинаковый срок для их восстановления.

Google официально не объявлял об этом изменении отдельным сообщением. Компания незаметно обновила страницу поддержки Google Фото, где теперь указан новый 30-дневный срок. Кроме того, пользователи могут увидеть соответствующее предупреждение при следующем удалении фотографии или видео из своей библиотеки.

Важная деталь об окончательном удалении

30 дней не означают, что любой файл можно гарантированно восстановить в течение месяца.

Этот срок действует только в том случае, если фотография или видео остаются в корзине. Если пользователь самостоятельно решит очистить корзину или окончательно удалить конкретный файл, он исчезнет немедленно. После ручного окончательного удаления восстановить медиафайл через Google Photos уже не удастся.

Именно поэтому новая политика может оказаться особенно неприятной для людей, которые регулярно очищают большие архивы фотографий. Во время массового удаления легко случайно избавиться от важного снимка и не заметить этого сразу.

Раньше пользователь мог обнаружить ошибку даже через несколько недель и все еще иметь достаточно времени для восстановления. Теперь ситуация стала значительно строгой.

Если пропажу важной фотографии заметят слишком поздно, 30-дневный срок может уже истечь. В таком случае вернуть файл можно будет только при наличии другой копии, сохраненной на телефоне, компьютере или в другом облачном сервисе.

Как не потерять нужные фотографии?

Сокращение срока хранения файлов в корзине делает более важной регулярную проверку удаленного контента. Особенно это касается пользователей, которые одновременно удаляют сотни или тысячи фотографий. После большой уборки библиотеки стоит просмотреть корзину и убедиться, что туда не попали важные снимки или видео.

Еще один вариант для тех, кто не хочет видеть определенные фотографии в главной ленте, но не готов окончательно их удалять, – использование архива.

Архивирование позволяет скрыть фотографии из основного раздела Google Photos без их удаления. Такие файлы остаются доступными через поиск, а также в созданных пользователем альбомах.

Это может быть более безопасной альтернативой для снимков, которые больше не нужны в повседневной ленте, но могут понадобиться в будущем. Изменение на первый взгляд кажется незначительным, однако для многих пользователей Google Фото оно может иметь практические последствия. Отныне корзина перестает быть такой долгосрочной "страховкой", какой она была раньше.

Поэтому перед удалением больших архивов фотографий стоит еще раз проверить выбранные файлы – времени на исправление ошибки теперь стало вдвое меньше.