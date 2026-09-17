Pixel 10 Pro зараз дешевий як ніколи: чи варто купувати торішній флагман, коли новий уже тут

Google знизив ціну на флагманський смартфон Pixel 10 Pro. Тепер на деяких маркетплейсах торішня модель коштує дешевше за базовий Pixel 11, пропонуючи топові характеристики за менші гроші.

Ціна та порівняння з новим поколінням

Попри свій торішній статус, Google Pixel 10 Pro залишається потужним пристроєм. Смартфон має pOLED-дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма (16 сантиметрів) та частотою оновлення 120 герц. Усередині виробник встановив ефективний чипсет Tensor G5, 16 гігабайтів оперативної пам'яті та акумулятор із підвищеною автономністю. Гаджет також підтримує швидку бездротову магнітну зарядку стандарту Qi2, пише 24 Канал.

Головною перевагою смартфонів Google залишаються розширені можливості штучного інтелекту для камери та довготривала підтримка програмного забезпечення. Виробник гарантує для цього гаджета ще шість повноцінних оновлень операційної системи та системи безпеки. Це означає, що смартфон отримуватиме, якщо не всі, то переважну більшість нових програмних функцій ще багато років, а тому не сильно відрізнятиметься від Pixel 11, 12, 13 чи інших майбутніх моделей у плані функцій і дизайну Android.

16 гігабайтів оперативної пам'яті також вистачить на роки вперед. Pixel 11 в одній зі своїх версій отримав 12 гігабайтів, оскільки компанія намагалася втримати зростання цін на фоні дефіциту пам'яті та підвищення її вартості. Тому можна бути впевненими: якщо Google випустить щось, що працюватиме на 12 гігабайтах, то це працюватиме і на 16 гігабайтах у Pixel 10 Pro.

Тож попри все, Pixel 10 Pro все ще впевнено конкурує з найкращими Android-смартфонами на ринку.

Під час майбутніх розпродажів до Чорної п'ятниці ціна на пристрій може впасти ще нижче. Утім, існує високий ризик того, що запаси Pixel 10 Pro повністю вичерпаються до цього часу. Тому тим, хто давно планував придбати саме цю модель, краще оформити замовлення вже зараз, а іншим покупцям варто зачекати осінніх знижок на лінійку Pixel 11.