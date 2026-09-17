Цена и сравнение с новым поколением

Несмотря на свой прошлогодний статус, Google Pixel 10 Pro остается мощным устройством. Смартфон оснащен pOLED-дисплеем с диагональю 6,3 дюйма (16 сантиметров) и частотой обновления 120 герц. Внутри производитель установил эффективный чипсет Tensor G5, 16 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор с повышенной автономностью. Гаджет также поддерживает быструю беспроводную магнитную зарядку стандарта Qi2, пишет 24 Канал.

Главным преимуществом смартфонов Google остаются расширенные возможности искусственного интеллекта для камеры и долгосрочная поддержка программного обеспечения. Производитель гарантирует для этого гаджета еще шесть полноценных обновлений операционной системы и системы безопасности. Это означает, что смартфон будет получать, если не все, то подавляющее большинство новых программных функций еще много лет, а потому не будет сильно отличаться от Pixel 11, 12, 13 или других будущих моделей в плане функций и дизайна Android.

16 гигабайт оперативной памяти также хватит на долгие годы. Pixel 11 в одной из своих версий получил 12 гигабайт, поскольку компания пыталась сдержать рост цен на фоне дефицита памяти и повышения ее стоимости. Поэтому можно быть уверенными: если Google выпустит что-то, что будет работать на 12 гигабайтах, то это будет работать и на 16 гигабайтах в Pixel 10 Pro.

Так что, несмотря ни на что, Pixel 10 Pro по-прежнему уверенно конкурирует с лучшими Android-смартфонами на рынке.

Во время предстоящих распродаж к "Черной пятнице" цена на устройство может упасть еще ниже. Впрочем, существует высокий риск того, что запасы Pixel 10 Pro к этому времени полностью иссякнут. Поэтому тем, кто давно планировал приобрести именно эту модель, лучше оформить заказ уже сейчас, а остальным покупателям стоит дождаться осенних скидок на линейку Pixel 11.