Сервіс Google Podcasts офіційно мертвий

Компанія Google відправляє на своє віртуальне кладовище застосунків ще один сервіс, але цього разу не той, що був нікому не цікавий, а один із популярних і дуже затребуваних. Чому так сталося і що тепер буде з подкастами?

Подкасти стали 294-ю жертвою у довгому списку закритих проєктів Google. Про його закриття стало відомо ще у вересні, а тепер компанія почала показувати відповідне повідомлення деяким користувачам, які відвідують сайт.

Дивіться також Цього року Google випустить абсолютно нову додаткову модель у лінійці Pixel 9: що це буде

Що далі

Хороша новина полягає в тому, що ваші дані нікуди не зникнуть до липня. Користувачі зможуть зберегти свої дані до цієї дати, тож якщо у вас є список подкастів, які ви хочете експортувати, ви можете зробити це, а потім перенести їх на інші підтримувані сервіси.



Оголошення, яке повідомляє про припинення роботи сервісу з 2 квітня / Скриншот Ars Technica

Google Подкасти були третім сервісом подкастів від Google після Google Listen (2009-2012) та Google Play Music Podcasts (2016-2020). Закриття сервісу розчистить поле для консолідації всього аудіо- та відеоконтенту під брендом YouTube. Уже зараз у багатьох користувачів з'явилася відповідна функція подкастів у YouTube Music, хоча працює вона, чесно кажучи, не так, як хотілося б.

Подкасти Google завжди були чимось проблемним і непослідовним. Проєкт виріс із бажання команди Пошуку Google індексувати подкаст-контент. Це почалося у 2016 році, коли ви могли бачити програвач подкастів, вбудований прямо в результати пошуку Google. Це працювало лише на сайті google.com та в пошуковому додатку для Android. Згодом це виділили в окремий застосунок, а потім в іще один.

Цей останній, який компанія закрила, теж не був ідеальним. Йому не вистачало багатьох функцій, для нього не було оновлень і покращень – складалося враження, що компанія просто до нього охолола й "забила".

Однак тепер подкасти можна буде слухати прямо в YouTube Music, що не вимагатиме наявності платної підписки. Тестування триває вже багато місяців, і досі доступне не всім. Компанія закрила попередній сервіс, а новий ще не запустила повноцінно.