Google оштрафували на 403 мільйони євро: що знову наробила корпорація

Ірландський регулятор виписав компанії Google штраф у розмірі 403 мільйони євро через порушення правил збору геоданих користувачів. Розслідування виявило використання маніпулятивних методів інтерфейсу для отримання згоди.

У чому регулятори звинувачують Google

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) завершила масштабне розслідування, яке розпочала ще у 2020 році після скарг європейських споживчих організацій. Як повідомляє видання POLITICO, регулятор виявив чотири порушення Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Три комісари з питань приватності – Дес Хоган, Дейл Сандерленд та Нім Свіні – встановили проблеми у функціях Web & App Activity, Location History та Location Accuracy. Технічний гігант застосовував так звані "темні патерни" та нечесні практики, змушуючи людей вмикати відстеження геопозиції.

Ця справа стосується застарілих правил, які ми вже оновили. Починаючи з 2019 року, ми суттєво змінили свої підходи та запустили надійні інструменти, які роблять управління даними про місцезнаходження простим,

– каже у свій захист Матильда Мешен, речниця Google.

Реакція споживачів та інші розслідування

Представники захисту прав споживачів привітали вердикт регулятора, проте звернули увагу на тривалість розгляду справи.

Це рішення є доброю новиною для споживачів, оскільки воно притягає Google до відповідальності та підтверджує незаконність способів, якими техгігант отримував згоду на використання геоданих людей. Однак час, потрібний для ухвалення цього рішення, є неспівмірним із серйозністю порушення,

– вважає Агустін Рейна, генеральний директор споживчої організації BEUC.

Для ірландського регулятора цей штраф став четвертим за величиною в історії та першим великим покаранням безпосередньо проти Google. Наразі DPC проводитиме ще три масштабні розслідування щодо компанії, які стосуються обробки даних у ШІ-моделі PaLM2, системи персоналізованої реклами та процедури реєстрації нових облікових записів.