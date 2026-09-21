В чем регуляторы обвиняют Google

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) завершила масштабное расследование, которое начала еще в 2020 году после жалоб европейских потребительских организаций. Как сообщает издание POLITICO, регулятор выявил четыре нарушения Общего регламента по защите данных (GDPR).

Три комиссара по вопросам конфиденциальности – Дэс Хоган, Дейл Сандерленд и Ним Свини – выявили проблемы в функциях Web & App Activity, Location History и Location Accuracy. Технологический гигант применял так называемые "темные паттерны" и нечестные практики, заставляя людей включать отслеживание геопозиции.

Это дело касается устаревших правил, которые мы уже обновили. Начиная с 2019 года, мы существенно изменили свои подходы и запустили надежные инструменты, которые упрощают управление данными о местоположении,

– говорит в свою защиту Матильда Мешен, пресс-секретарь Google.

Реакция потребителей и другие расследования

Представители органов защиты прав потребителей приветствовали решение регулятора, однако обратили внимание на длительность рассмотрения дела.

Это решение – хорошая новость для потребителей, поскольку оно привлекает Google к ответственности и подтверждает незаконность методов, с помощью которых технологический гигант получал согласие на использование геоданных людей. Однако время, потребовавшееся для принятия этого решения, несопоставимо с серьезностью нарушения,

– считает Агустин Рейна, генеральный директор потребительской организации BEUC.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для ирландского регулятора этот штраф стал четвертым по величине в истории и первым большим наказанием, наложенным непосредственно на Google. В настоящее время DPC проведет еще три масштабных расследования в отношении компании, что касается обработки данных в ИИ-модели PaLM2, системы персонализированной рекламы и процедуры регистрации новых учетных записей.