Повноцінна презентація Googlebook нарешті отримала точну дату: коли покажуть ноутбуки

Компанія Google запланувала спеціальну презентацію в Нью-Йорку, де офіційно представить нову категорію преміальних ноутбуків Googlebook. Подія стане першою повноцінною демонстрацією апаратного забезпечення та програмної платформи на базі Android. Очікується, що під час заходу технологічний гігант нарешті розкриє офіційну назву нової операційної системи.

Що покажуть на презентації і коли вона буде

За даними Android Authority, керівництво Google розіслало запрошення для преси на закритий захід, який відбудеться 15 вересня 2026 року в Нью-Йорку. Гостям презентації обіцяють масштабний показ пристроїв і можливість особисто випробувати перші ноутбуки нової екосистеми.

Перші анонси проєкту відбулися ще у травні, коли Google оголосила про створення нової лінійки ноутбуків преміум-класу на базі технологічного стека Android. Першими апаратними партнерами ініціативи виступають компанії Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo, а перші серійні пристрої мають з'явитися у продажу вже цієї осені.

Завдяки попереднім демонстраціям уже було відомо, як саме виглядатимуть майбутні ноутбуки, а точніше, один із них. Імовірно, пристрій, який нам показали під час анонсу, випустить сама Google. Пізніше завдяки витоку в мережі з'явилися рендери Lenovo Googlebook 15 та моделі від ASUS, які оснащені фірмовою світловою панеллю Glowbar і спеціальними фізичними елементами керування для штучного інтелекту Gemini.



Lenovo Googlebook 15 / Рендер Digital Citizen



Lenovo Googlebook 15 / Рендер Digital Citizen

Що відомо про нову платформу?

Програма заходу 15 вересня включатиме виступ керівництва Google з презентацією нової обчислювальної платформи, її програмної архітектури та бачення щодо поєднання вебпродуктивності у стилі ChromeOS із нативним кодом Android. У спеціально облаштованих демозонах журналісти зможуть протестувати, сфотографувати та провести бенчмарк-тести першої хвилі ноутбуків.

Досі Google розкривала небагато офіційних деталей про апаратну частину, зазначаючи лише, що пристрої виготовлятимуть із преміальних матеріалів у різних формах і розмірах, а спільним елементом дизайну у різних виробників стане панель Glowbar.

Найцікавішим інтригуючим моментом події залишається офіційне найменування операційної системи. Попри те, що у витоках та коді системи її називали Aluminium OS, розробники досі тримають офіційний брендинг у таємниці.