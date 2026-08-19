Що покажуть на презентації і коли вона буде

За даними Android Authority, керівництво Google розіслало запрошення для преси на закритий захід, який відбудеться 15 вересня 2026 року в Нью-Йорку. Гостям презентації обіцяють масштабний показ пристроїв і можливість особисто випробувати перші ноутбуки нової екосистеми.

Перші анонси проєкту відбулися ще у травні, коли Google оголосила про створення нової лінійки ноутбуків преміум-класу на базі технологічного стека Android. Першими апаратними партнерами ініціативи виступають компанії Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo, а перші серійні пристрої мають з'явитися у продажу вже цієї осені.

Завдяки попереднім демонстраціям уже було відомо, як саме виглядатимуть майбутні ноутбуки, а точніше, один із них. Імовірно, пристрій, який нам показали під час анонсу, випустить сама Google. Пізніше завдяки витоку в мережі з'явилися рендери Lenovo Googlebook 15 та моделі від ASUS, які оснащені фірмовою світловою панеллю Glowbar і спеціальними фізичними елементами керування для штучного інтелекту Gemini.



Lenovo Googlebook 15 / Рендер Digital Citizen

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Lenovo Googlebook 15 / Рендер Digital Citizen

Що відомо про нову платформу?

Програма заходу 15 вересня включатиме виступ керівництва Google з презентацією нової обчислювальної платформи, її програмної архітектури та бачення щодо поєднання вебпродуктивності у стилі ChromeOS із нативним кодом Android. У спеціально облаштованих демозонах журналісти зможуть протестувати, сфотографувати та провести бенчмарк-тести першої хвилі ноутбуків.

Досі Google розкривала небагато офіційних деталей про апаратну частину, зазначаючи лише, що пристрої виготовлятимуть із преміальних матеріалів у різних формах і розмірах, а спільним елементом дизайну у різних виробників стане панель Glowbar.

Найцікавішим інтригуючим моментом події залишається офіційне найменування операційної системи. Попри те, що у витоках та коді системи її називали Aluminium OS, розробники досі тримають офіційний брендинг у таємниці.