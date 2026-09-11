Найпотужніша модель OpenAI створила симуляцію всередині іншої симуляції

Експерт із штучного інтелекту Метт Шумер провів незвичайний експеримент із новою моделлю GPT-6 Astra від OpenAI. ШІ-агент не лише керував віртуальними персонажами у грі, а й самостійно створив новий цифровий світ усередині вже існуючого.

Симуляція в симуляції

Як повідомляє видання Vozpopuli, колишній директор компанії HyperWrite Метт Шумер доручив нейромережі створити простір для виживання на ігровому рушії Unreal Engine. Він заселив його персонажами під керуванням GPT-6 Astra, які мали спільно діяти для збереження життя в групі. Наступного дня дослідник почув розмови агентів, які самостійно обговорювали виготовлення знарядь праці та розподіл обов'язків.

Далі Шумер додав у цей ігровий простір спеціальний комп'ютер для симуляцій. Один із ШІ-персонажів самостійно сів за цей віртуальний ПК і запрограмував у ньому ще один повноцінний цифровий світ зі власними мешканцями. Розробник опублікував результати у соціальній мережі X, жартома зазначивши, що теорія симуляції може виявитися реальністю.

Водночас Шумер закликав не робити передчасних сенсаційних висновків та оцінювати ситуацію тверезо. Він каже, що сама ситуація майже змушувала до такого фіналу, оскільки він надав агентам комп’ютер, здатний виконувати симуляції.

Це досить штучно створена ситуація. Якщо дати їм комп’ютер, який може виконувати симуляцію, вони, звісно, будуть це робити,

– каже Метт Шумер.

Проте самі персонажі самостійно вирішували, чим саме наповнювати внутрішній світ, і не намагалися виконати неузгоджені завдання.

Можливості GPT-6 Astra та реакція ринку

Компанія OpenAI позиціонує GPT-6 Astra як свій найпотужніший інструмент для програмної розробки, наукових досліджень та автономної роботи з комп'ютером. Модель отримала розширене вікно контексту, яке перевищує 1 мільйон токенів. Прев'ю-версію випустили 3 вересня, а вже наступного дня доступ відкрили для передплатників ChatGPT.

Реліз моделі викликав зростання цін на акції виробників напівпровідників, зокрема SK Hynix та Micron, оскільки інвестори очікують підвищеного попиту на мікросхеми пам'яті.

Якщо ми перекрутимо час на кілька років уперед і подивимося назад, запитуючи, коли саме виник загальний штучний інтелект, я думаю, це буде саме цей момент і ця модель,

– сказав раніше президент OpenAI Грег Брокман.

Поки що експеримент із симуляціями залишається лише контрольованою демонстрацією. Проте він дає змогу першими побачити потенціал автономних ШІ-агентів, коли вони отримують необхідний інструментарій і свободу для дій.