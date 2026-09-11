Симуляция в симуляции

Как сообщает издание Vozpopuli, бывший директор компании HyperWrite Мэтт Шумер поручил нейросети создать пространство для выживания на игровом движке Unreal Engine. Он заселил его персонажами под управлением GPT-6 Astra, которые должны были совместно действовать для сохранения жизни в группе. На следующий день исследователь услышал разговоры агентов, которые самостоятельно обсуждали изготовление орудий труда и распределение обязанностей.

Затем Шумер добавил в это игровое пространство специальный компьютер для симуляций. Один из ИИ-персонажей самостоятельно сел за этот виртуальный ПК и запрограммировал в нем еще один полноценный цифровой мир со своими обитателями. Разработчик опубликовал результаты в социальной сети X, в шутку отметив, что теория симуляции может оказаться реальностью.

В то же время Шумер призвал не делать поспешных сенсационных выводов и оценивать ситуацию трезво. Он говорит, что сама ситуация почти предрешала такой финал, поскольку он предоставил агентам компьютер, способный выполнять симуляции.

Это довольно искусственно созданная ситуация. Если дать им компьютер, который может выполнять симуляцию, они, конечно, будут это делать,

– говорит Мэтт Шумер.

Однако сами персонажи самостоятельно решали, чем именно наполнять свой внутренний мир, и не пытались выполнять несогласованные задачи.

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Возможности GPT-6 Astra и реакция рынка

Компания OpenAI позиционирует GPT-6 Astra как свой самый мощный инструмент для программной разработки, научных исследований и автономной работы с компьютером. Модель получила расширенное окно контекста, превышающее 1 миллион токенов. Превью-версию выпустили 3 сентября, а уже на следующий день открыли доступ для подписчиков ChatGPT.

Релиз модели вызвал рост цен на акции производителей полупроводников, в частности SK Hynix и Micron, поскольку инвесторы ожидают повышенного спроса на микросхемы памяти.

Если мы перенесемся на несколько лет вперед и оглянемся назад, задаваясь вопросом, когда именно возник общий искусственный интеллект, я думаю, это будет именно этот момент и эта модель,

– сказал ранее президент OpenAI Грег Брокман.

Пока что эксперимент с симуляциями остается лишь контролируемой демонстрацией. Однако он позволяет первыми увидеть потенциал автономных ИИ-агентов, когда они получают необходимый инструментарий и свободу для действий.