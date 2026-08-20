Небезпечне завантаження: хакери маскують віруси під програми ChatGPT, Claude та Copilot

Фахівці з кібербезпеки виявили нову масштабну загрозу для користувачів штучного інтелекту. Злочинці масово розповсюджують підроблені інсталятори популярних ШІ-інструментів, щоб заражати комп'ютери небезпечним шкідливим програмним забезпеченням.

Як працює схема підробки ШІ-сервісів

Експерти з безпеки компанії Sophos X-Ops проаналізували 86 початкових інцидентів за період із липня 2025 року по червень 2026 року. Із них 38 випадків підтвердили як реальну шкідливу активність, пов'язану зі штучним інтелектом, пише Cyber ​​Press.

Дослідники дійшли висновку, що нападники майже не використовують складні віруси на базі ШІ. Натомість вони просто прикривають шкідливе програмне забезпечення назвами відомих нейромереж.

У 35 із 38 підтверджених випадків зловмисники цілеспрямовано атакували продукти та екосистеми ШІ, а в 30 інцидентах безпосередньо імітували офіційне програмне забезпечення.

Найчастіше хакери зловживали брендом Claude – цей чат-бот фігурував у 26 епізодах.

Злочинці створювали дзеркальні сайти, які нібито пропонували завантажити Claude або допоміжні інструменти для написання коду. Жертви потрапляли на такі сторінки через фейкову рекламу в пошуковиках або через підроблені доменні адреси.

Як маскують шкідливі завантаження

У багатьох кампаніях нападники задіяли метод соціальної інженерії під назвою InstallFix, який є різновидом ClickFix. Замість фейкової CAPTCHA чи помилки браузера шкідливий сайт демонструє вигляд легітимного посібника з інсталяції.

Сторінка закликає користувача скопіювати та виконати командні рядки у PowerShell, Command Prompt або через вікно "Виконати" у Windows. Ці команди непомітно завантажують і запускають віруси.

В одному з епізодів підроблений сайт Claude змусив користувачів виконати команду mshta, яка завантажила шкідливий код із сервера хакерів. Файл імітував інсталятор для Windows, але запускав шкідливий процес безпосередньо в пам'яті комп'ютера та атакував браузер.

Серед виявленого ПЗ дослідники зафіксували стілер LummaStealer, підроблені ZIP-архіви з небезпечними бібліотеками DLL та унікальний бекдор Beagle.

Крім цього, зловмисники створювали розширення для браузерів під виглядом бічних панелей для DeepSeek, ChatGPT та Claude, а фейкове розширення Perplexity у Chrome Web Store перехоплювало пошукові запити й викрадало дані.

Кіберзлочинці також атакують ланцюги постачання програмного забезпечення. Експерти виявили небезпечні пакети LiteLLM у репозиторії PyPI та шкідливий плагін npm, пов'язаний із Claude, який завантажував сторонній код із віддалених серверів.

Як захиститися

Фахівці радять суворо обмежити завантаження програм ШІ лише офіційними доменами розробників, перевіряти адреси сайтів і блокувати підозрілі сайти-двійники. Службам безпеки варто уважно відстежувати підозрілу активність PowerShell, команди mshta та розширення браузера з надмірними правами доступу. Розробникам рекомендують ретельно перевіряти залежності у своїх проєктах і фіксувати перевірені версії компонентів.