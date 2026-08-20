Как работает схема подделки ИИ-сервисов

Эксперты по безопасности компании Sophos X-Ops проанализировали 86 первоначальных инцидентов за период с июля 2025 года по июнь 2026 года. Из них 38 случаев подтвердили как реальную вредоносную активность, связанную с искусственным интеллектом, пишет Cyber ​​Press.

Исследователи пришли к выводу, что злоумышленники практически не используют сложные вирусы на базе ИИ. Вместо этого они просто маскируют вредоносное программное обеспечение под названия известных нейросетей.

В 35 из 38 подтвержденных случаев злоумышленники целенаправленно проводили атаки на продукты и экосистемы ИИ, а в 30 инцидентах напрямую имитировали официальное программное обеспечение.

Чаще всего хакеры злоупотребляли брендом Claude – этот чат-бот фигурировал в 26 эпизодах.

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Преступники создавали зеркальные сайты, которые якобы предлагали скачать Claude или вспомогательные инструменты для написания кода. Жертвы попадали на такие страницы через фейковую рекламу в поисковиках или через поддельные доменные адреса.

Как маскируют вредоносные загрузки

Во многих кампаниях злоумышленники использовали метод социальной инженерии под названием InstallFix, который является разновидностью ClickFix. Вместо поддельной CAPTCHA или ошибки браузера вредоносный сайт демонстрирует вид легитимного руководства по установке.

Страница призывает пользователя скопировать и выполнить командные строки в PowerShell, Command Prompt или через окно "Выполнить" в Windows. Эти команды незаметно загружают и запускают вирусы.

В одном из случаев поддельный сайт Claude заставил пользователей выполнить команду mshta, которая загрузила вредоносный код с сервера хакеров. Файл имитировал установщик для Windows, но запускал вредоносный процесс непосредственно в памяти компьютера и проводил атаку на браузер.

Среди обнаруженного ПО исследователи зафиксировали стилер LummaStealer, поддельные ZIP-архивы с опасными библиотеками DLL и уникальный бэкдор Beagle.

Кроме того, злоумышленники создавали расширения для браузеров под видом боковых панелей для DeepSeek, ChatGPT и Claude, а поддельное расширение Perplexity в Chrome Web Store перехватывало поисковые запросы и похищало данные.

Киберпреступники также проводят атаки на цепочки поставок программного обеспечения. Эксперты обнаружили опасные пакеты LiteLLM в репозитории PyPI и вредоносный плагин npm, связанный с Claude, который загружал сторонний код с удаленных серверов.

Как защититься

Специалисты советуют строго ограничить загрузку программ ИИ только официальными доменами разработчиков, проверять адреса сайтов и блокировать подозрительные сайты-двойники. Службам безопасности следует внимательно отслеживать подозрительную активность PowerShell, команды mshta и расширения браузера с чрезмерными правами доступа. Разработчикам рекомендуется тщательно проверять зависимости в своих проектах и фиксировать проверенные версии компонентов.