Samsung запускає серійне виробництво чипів нового покоління: для чого вони потрібні

Samsung Electronics наприкінці лютого розпочне масове виробництво HBM4 – шостого покоління високошвидкісної пам'яті. Нові чипи призначені для графічних процесорів Nvidia, які використовують у системах генеративного штучного інтелекту.

Південнокорейська компанія Samsung Electronics готується стати першим виробником у світі, який запустить серійне виробництво пам'яті HBM4 – шостого покоління high-bandwidth memory. За даними галузевих джерел, старт масового випуску запланований на кінець лютого, одразу після святкування Місячного нового року. Про це пише Yonhap.

Чому запуск HBM4 вважають важливим кроком для ринку AI?

Постачання перших партій HBM4 може розпочатися вже наступного тижня. Чипи призначені для використання в графічних процесорах Nvidia, які широко застосовуються в системах генеративного штучного інтелекту та прискорювачах обчислень.

За словами одного з представників галузі, Samsung, яка має найбільші виробничі потужності та найширший асортимент продуктів у сегменті пам'яті, змогла відновити свою технологічну конкурентоспроможність, ставши першим виробником HBM4 з найвищими показниками продуктивності.

Як пише Укрінформ, наразі світовий ринок HBM контролюють чипи п'ятого покоління HBM3E, однак аналітики очікують, що саме HBM4 стане ключовою технологією для наступного етапу розвитку AI-обчислень. Nvidia вже підтвердила плани використання HBM4 у своєму новому AI-прискорювачі під назвою Vera Rubin.

Джерела також повідомляють, що Samsung успішно пройшла процес сертифікації якості Nvidia та отримала замовлення на постачання нової пам'яті. Графік виробництва було узгоджено з планами Nvidia щодо запуску Vera Rubin.

Крім того, в межах нового контракту суттєво зросли обсяги тестових зразків HBM4, які Samsung передає клієнтам для перевірки модулів на їхньому боці.