HomePad може працювати як великий Apple Watch – що знайшли в коді macOS

Apple продовжує розширювати свою екосистему пристроїв для дому. Нові згадки у тестовій версії macOS натякають, що один із найбільш очікуваних гаджетів компанії матиме незвичний інтерфейс.

Нова інформація про HomePad з'явилася завдяки аналізу коду бета-версії macOS 26.7. У ньому знайшли згадки одразу про кілька майбутніх пристроїв Apple для розумного будинку. Серед них – нова версія HomePod mini, камера безпеки, оновлений пульт для нового Apple TV 4K, а також довгоочікуваний HomePad із дисплеєм. Про це пише 9to5mac.

Як працюватиме HomePad?

Детальніше код дослідив Філіпе Еспосіто з Engadget. За його висновками, HomePad, ймовірно, працюватиме на модифікованій версії tvOS. Водночас програмне забезпечення пристрою матиме інтерфейс, який суттєво відрізнятиметься від того, що користувачі звикли бачити на Apple TV.

Найцікавіша особливість стосується головного екрана. У коді виявили згадки про "Faces" і "Face Gallery" – назви, які безпосередньо нагадують циферблати Apple Watch.

Фактично Apple може перенести концепцію циферблатів розумного годинника на значно більший екран. Користувачі зможуть налаштовувати вигляд головного екрана HomePad та обирати різні інформаційні блоки.

Які функції будуть доступні на екрані?

Згідно з аналізом коду, "Faces" можуть підтримувати віджети, а також Smart Stacks. Остання функція вже знайома власникам пристроїв Apple – вона дозволяє автоматично показувати різні віджети залежно від ситуації та часу доби.

Таким чином, HomePad може бути не просто дисплеєм для керування пристроями розумного будинку. Його головний екран, схоже, буде постійно змінюватися, показуючи користувачеві актуальну інформацію протягом дня.

Наприклад, на екрані можуть відображатися різні віджети залежно від часу або обраних налаштувань. Водночас конкретний перелік доступних віджетів та можливості їхнього налаштування поки що невідомі. Такий підхід робить HomePad схожим на своєрідний "великий Apple Watch" – пристрій постійно перебуває перед очима користувача та може показувати потрібну інформацію без необхідності запускати окремі програми.

Apple подбає про приватність персональних даних

Код macOS 26.7 також містить натяк на функцію, яка стосується конфіденційності. HomePad, імовірно, зможе визначати, чи перебуває поруч із ним iPhone власника. Якщо смартфон знаходиться поблизу, пристрій зможе показувати персональну інформацію у віджетах.

Це може стати важливим елементом системи приватності Apple. Адже HomePad потенційно перебуватиме у спільному просторі – наприклад, у вітальні, де ним можуть користуватися або бачити його екран інші члени сім'ї чи гості.

Замість того щоб постійно демонструвати персональні дані, система може приховувати їх, коли iPhone відповідного користувача відсутній поблизу. Втім, знайдені у коді macOS згадки ще не гарантують, що ця функція з'явиться у фінальній версії пристрою. Apple може змінити програмне забезпечення або відмовитися від окремих можливостей до моменту офіційного запуску.

Які версії HomePad готує Apple?

За наявною інформацією, Apple працює щонайменше над двома варіантами HomePad. Одна версія матиме основу з вбудованим динаміком. За дизайном вона може нагадувати звичайний HomePod, але доповнений дисплеєм.

Інший варіант розрахований на кріплення до стіни. Такий формат може зробити пристрій більш схожим на домашню панель керування, яка постійно перебуває в одному місці.

Поки немає повної інформації про технічні характеристики обох моделей, розмір дисплея, набір сенсорів або точну конструкцію. Водночас згадки в коді macOS свідчать, що HomePad є лише частиною масштабнішого оновлення домашньої лінійки Apple. У тестовому програмному забезпеченні також виявили посилання на інші невідомі пристрої.

Які ще гаджети може представити Apple?

Окрім HomePad, HomePod mini та камери безпеки, Apple, схоже, працює над новим поколінням пульта для Apple TV 4K.

Інші згадані у коді пристрої поки неможливо точно ідентифікувати. Водночас поява таких посилань підсилює припущення, що Apple готує масштабніше оновлення своєї екосистеми для розумного будинку.

Одним із потенційних нових продуктів може стати розумний дверний дзвінок. Раніше вже з'являлися припущення про можливість його створення, однак нині немає підтвердження, що саме такий пристрій входить до найближчих планів Apple. Поки що компанія офіційно не представила HomePad і не розкрила його характеристики. Тому деталі, знайдені в коді macOS 26.7, варто сприймати як ознаки поточних планів Apple, а не як остаточний опис готового продукту.

Якщо інформація підтвердиться, HomePad може стати одним із найбільш незвичних домашніх пристроїв Apple. Замість традиційного інтерфейсу для керування розумним будинком компанія, схоже, хоче створити постійно активний персоналізований екран, концепція якого багато в чому нагадує Apple Watch.