Новая информация о HomePad появилась благодаря анализу кода бета-версии macOS 26.7. В нем обнаружили упоминания сразу о нескольких будущих устройствах Apple для умного дома. Среди них – новая версия HomePod mini, камера безопасности, обновленный пульт для нового Apple TV 4K, а также долгожданный HomePad с дисплеем. Об этом пишет 9to5mac.

Как будет работать HomePad?

Подробнее код изучил Филиппе Эспозито из Engadget. По его выводам, HomePad, вероятно, будет работать на модифицированной версии tvOS. В то же время программное обеспечение устройства будет иметь интерфейс, который существенно отличатся от того, что пользователи привыкли видеть на Apple TV.

Самая интересная особенность касается главного экрана. В коде обнаружили упоминания о "Faces" и "Face Gallery" – названиях, которые напрямую напоминают циферблаты Apple Watch.

Фактически Apple может перенести концепцию циферблатов умных часов на значительно больший экран. Пользователи смогут настраивать внешний вид главного экрана HomePad и выбирать различные информационные блоки.

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Какие функции будут доступны на экране?

Согласно анализу кода, "Faces" могут поддерживать виджеты, а также Smart Stacks. Последняя функция уже знакома владельцам устройств Apple – она позволяет автоматически отображать различные виджеты в зависимости от ситуации и времени суток.

Таким образом, HomePad может быть не просто дисплеем для управления устройствами умного дома. Его главный экран, по всей видимости, будет постоянно меняться, показывая пользователю актуальную информацию в течение дня.

Например, на экране могут отображаться различные виджеты в зависимости от времени или выбранных настроек. В то же время конкретный перечень доступных виджетов и возможности их настройки пока неизвестны. Такой подход делает HomePad похожим на своеобразные "большие Apple Watch" – устройство постоянно находится перед глазами пользователя и может показывать нужную информацию без необходимости запуска отдельных приложений.

Apple позаботится о конфиденциальности персональных данных

Код macOS 26.7 также содержит намек на функцию, касающуюся конфиденциальности. HomePad, вероятно, сможет определять, находится ли рядом с ним iPhone владельца. Если смартфон находится поблизости, устройство сможет отображать личную информацию в виджетах.

Это может стать важным элементом системы конфиденциальности Apple. Ведь HomePad потенциально будет находиться в общем пространстве – например, в гостиной, где им могут пользоваться или видеть его экран другие члены семьи или гости.

Вместо того чтобы постоянно отображать личные данные, система может скрывать их, когда iPhone соответствующего пользователя отсутствует поблизости. Впрочем, найденные в коде macOS упоминания еще не гарантируют, что эта функция появится в финальной версии устройства. Apple может изменить программное обеспечение или отказаться от отдельных возможностей к моменту официального запуска.

Какие версии HomePad готовит Apple?

По имеющейся информации, Apple работает как минимум над двумя вариантами HomePad. Одна версия будет иметь подставку со встроенным динамиком. По дизайну она может напоминать обычный HomePod, но дополненный дисплеем.

Другой вариант рассчитан на крепление к стене. Такой формат может сделать устройство более похожим на домашнюю панель управления, которая постоянно находится на одном месте.

Пока нет полной информации о технических характеристиках обеих моделей, размере дисплея, наборе датчиков или точной конструкции. В то же время упоминания в коде macOS свидетельствуют о том, что HomePad является лишь частью более масштабного обновления домашней линейки Apple. В тестовом программном обеспечении также обнаружили ссылки на другие неизвестные устройства.

Что еще могут представить Apple?

Помимо HomePad, HomePod mini и камеры безопасности, Apple, похоже, работает над новым поколением пульта для Apple TV 4K.

Другие упомянутые в коде устройства пока невозможно точно идентифицировать. В то же время появление таких упоминаний усиливает предположение, что Apple готовит более масштабное обновление своей экосистемы для умного дома.

Одним из потенциальных новых продуктов может стать умный дверной звонок. Ранее уже высказывались предположения о возможности его создания, однако на данный момент нет подтверждения, что именно такое устройство входит в ближайшие планы Apple. Пока что компания официально не представила HomePad и не раскрыла его характеристики. Поэтому детали, найденные в коде macOS 26.7, следует воспринимать как признаки текущих планов Apple, а не как окончательное описание готового продукта.

Если информация подтвердится, HomePad может стать одним из самых необычных домашних устройств Apple. Вместо традиционного интерфейса для управления умным домом компания, похоже, хочет создать постоянно активный персонализированный экран, концепция которого во многом напоминает Apple Watch.