Apple готує новий HomePod mini – витік показав усі кольори

Apple готує друге покоління компактної розумної колонки HomePod mini. Витік із програмного коду компанії показав нову модель і розкрив деталі, які раніше залишалися невідомими.

Новий HomePod mini збереже дизайн оригінальної моделі, але Apple готує для нього інші кольори та оновлення внутрішнього оснащення. Зображення пристрою знайшли безпосередньо у коді Apple. На відповідні файли звернув увагу автор MacRumors Аарон Перріс.

Яким буде HomePod mini 2?

На знайдених зображеннях представлені всі п'ять варіантів нового пристрою. При цьому піктограми Apple прямо називають його "HomePod mini 2", що фактично підтверджує назву наступного покоління.

HomePod mini 2 буде доступний у зеленому, рожевому, синьому, білому та чорному кольорах. Таким чином, Apple повністю змінить актуальну палітру моделі. Для порівняння, нинішній HomePod mini продається у жовтому, помаранчевому, синьому, білому та кольорі midnight. Новий синій варіант при цьому буде трохи світлішим за той, який Apple використовує для поточної версії колонки.

Зовнішня конструкція залишиться практично без змін. Apple не планує відмовлятися від компактного сферичного корпусу, покритого акустичною тканиною, який став характерною рисою HomePod mini.

Що відомо про технічні зміни?

Попри відсутність помітного оновлення дизайну, основні зміни нового HomePod mini можуть бути приховані всередині корпусу.

За попередніми витоками, Apple майже напевно встановить у пристрій новий чип. Яка саме платформа використовуватиметься в HomePod mini 2, поки офіційно не повідомляється. Очікується також підтримка ШІ-версії Siri. Це може стати одним із головних функціональних оновлень нового покоління, оскільки розумна колонка отримає доступ до нових можливостей голосового асистента Apple.

Інші характеристики поки залишаються невідомими. Водночас варто враховувати можливості нинішньої моделі, яка вже підтримує голосового асистента Siri, керування розумним будинком, мультирумне відтворення, стереопару з другою колонкою та функцію Intercom для надсилання голосових повідомлень між пристроями Apple.

Яким був перший HomePod mini?

Apple представила оригінальний HomePod mini у жовтні 2020 року. На старті компактна колонка коштувала 99 доларів, а продавалася у білому та кольорі space gray.

Пристрій отримав сферичний корпус заввишки близько 8 сантиметрів, покритий тканиною, а на верхній частині розташували підсвічувану сенсорну поверхню для керування відтворенням та гучністю.

Всередині встановлений чип S5, який відповідає за обчислювальну обробку звуку. Акустична система складається з широкосмугового динаміка, двох пасивних випромінювачів та акустичного хвилеводу. Така конструкція забезпечує поширення звуку на 360 градусів.

Пізніше Apple підвищила ціну HomePod mini до 129 доларів. Компанія також інтегрувала колонку зі своєю екосистемою. Вона може використовуватися для керування сумісними пристроями розумного будинку, відтворення музики в декількох кімнатах, створення стереопари та передачі повідомлень Intercom між пристроями Apple.

Коли вийде HomePod mini 2?

HomePod mini 2 залишається одним із продуктів, над яким Apple працює вже кілька років. Новий витік може свідчити про те, що підготовка пристрою наближається до завершення.

Компанія поки не оголосила дату презентації. Водночас попередні повідомлення вказують, що новий HomePod mini мають представити до кінця 2026 року. Наявність готових зображень пристрою та відповідних піктограм у коді Apple також може вказувати на наближення офіційного запуску. Водночас точна дата релізу, ціна та повний перелік технічних характеристик поки не розкриті.

Таким чином, HomePod mini 2, судячи з доступної інформації, стане радше внутрішнім оновленням знайомої конструкції, ніж повністю новою колонкою. Apple збереже впізнаваний дизайн, змінить колірну гаму та, ймовірно, оновить апаратну платформу для підтримки нових функцій Siri.