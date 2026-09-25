Новый HomePod mini сохранит дизайн оригинальной модели, но Apple готовит для него новые цветовые варианты и обновления внутреннего наполнения. Изображения устройства были обнаружены непосредственно в коде Apple. На соответствующие файлы обратил внимание автор MacRumors Аарон Перрис.

Каким будет HomePod mini 2?

На найденных изображениях представлены все пять вариантов нового устройства. При этом пиктограммы Apple прямо называют его "HomePod mini 2", что фактически подтверждает название следующего поколения.

HomePod mini 2 будет доступен в зеленом, розовом, синем, белом и черном цветах. Таким образом, Apple полностью изменит текущую цветовую палитру модели. Для сравнения: нынешний HomePod mini продается в желтом, оранжевом, синем, белом и цвете midnight. Новый синий вариант при этом будет немного светлее того, который Apple использует для текущей версии колонки.

Внешний вид останется практически без изменений. Apple не планирует отказываться от компактного сферического корпуса, покрытого акустической тканью, который стал характерной чертой HomePod mini.

Что известно о технических изменениях?

Несмотря на отсутствие заметного обновления дизайна, основные изменения нового HomePod mini могут быть скрыты внутри корпуса.

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По предварительным утечкам, Apple почти наверняка установит в устройство новый чип. Какая именно платформа будет использоваться в HomePod mini 2, пока официально не сообщается. Ожидается также поддержка ИИ-версии Siri. Это может стать одним из главных функциональных обновлений нового поколения, поскольку умная колонка получит доступ к новым возможностям голосового помощника Apple.

Остальные характеристики пока остаются неизвестными. В то же время стоит учитывать возможности нынешней модели, которая уже поддерживает голосовой помощник Siri, управление умным домом, мультирумное воспроизведение, стереопару со второй колонкой и функцию Intercom для отправки голосовых сообщений между устройствами Apple.

Каким был первый HomePod mini?

Apple представила оригинальный HomePod mini в октябре 2020 года. При запуске компактная колонка стоила 99 долларов и продавалась в белом и цвете space gray.

Устройство получило сферический корпус высотой около 8 сантиметров, покрытый тканью, а в верхней части расположили подсвечиваемую сенсорную поверхность для управления воспроизведением и громкостью.

Внутри установлен чип S5, отвечающий за обработку звука. Акустическая система состоит из широкополосного динамика, двух пассивных излучателей и акустического волновода. Такя конструкция обеспечивает распространение звука на 360 градусов.

Позже Apple повысила цену на HomePod mini до 129 долларов. Компания также интегрировала колонку в свою экосистему. Ее можно использовать для управления совместимыми устройствами "умного дома", воспроизведения музыки в нескольких комнатах, создания стереопары и передачи сообщений Intercom между устройствами Apple.

Когда выйдет HomePod mini 2?

HomePod mini 2 остается одним из продуктов, над которым Apple работает уже несколько лет. Новая утечка может свидетельствовать о том, что подготовка устройства близится к завершению.

Компания пока не объявила дату презентации. В то же время предыдущие сообщения указывают, что новый HomePod mini должен быть представлен до конца 2026 года. Наличие готовых изображений устройства и соответствующих пиктограмм в коде Apple также может свидетельствовать о приближении официального запуска. В то же время точная дата релиза, цена и полный перечень технических характеристик пока не раскрыты.

Таким образом, HomePod mini 2, судя по доступной информации, станет скорее внутренним обновлением знакомой конструкции, чем полностью новой колонкой. Apple сохранит узнаваемый дизайн, изменит цветовую гамму и, вероятно, обновит аппаратную платформу для поддержки новых функций Siri.