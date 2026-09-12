IKEA випустила нову дешеву Bluetooth-колонку з незвичайною функцією Spotify

IKEA розширює лінійку доступної аудіотехніки новою колонкою Badkruka. Вона отримала фізичні кнопки, Spotify Tap і можливість об'єднання кількох пристроїв, а її ціна становить 50 євро.

IKEA готує до продажу нову Bluetooth-колонку Badkruka, яка поєднує незвичайний квадратний дизайн, фізичні елементи керування та набір функцій, нетиповий для пристрою за такою ціною. Про це пише Techradar.

Що пропонує нова колонка IKEA?

Офіційної глобальної презентації моделі поки не було. Інформація про Badkruka з'явилася на сайті IKEA у Німеччині, а також на шведському сайті компанії. Водночас на американській, британській та австралійській версіях сайту модель поки не представлена.

Колонка має досить компактні розміри – 16 сантиметрів завширшки, 16 сантиметрів завглибшки та 17,5 сантиметра заввишки. Пристрій випускатимуть у чорному та рожевому кольорах. Корпус виготовлений з ABS-пластику та полікарбонату.

Судячи з фотографій, Badkruka розрахована насамперед на використання в приміщенні. У комплекті передбачений кабель живлення, а інформації про вбудований акумулятор немає. Тобто переносити колонку як звичайну портативну Bluetooth-модель, імовірно, не передбачається.

Як працює Spotify Tap?

На верхній панелі Badkruka розташовані фізичні кнопки керування відтворенням та гучністю. Окремо передбачена кнопка Spotify Tap.

Вона дозволяє одним натисканням продовжити прослуховування музики з того місця, де користувач зупинився раніше на іншому пристрої. Для бюджетної Bluetooth-колонки це досить зручне доповнення, оскільки користувачу не потрібно щоразу відкривати Spotify та вручну шукати потрібний трек або плейлист.

IKEA також передбачила три налаштування еквалайзера. Завдяки цьому можна змінювати характер звучання залежно від музики або власних уподобань.

При цьому компанія поки не розкрила детальні технічні характеристики аудіосистеми. У характеристиках лише зазначено, що Badkruka має забезпечувати "потужний" та "збалансований" звук, придатний для ігор, потокового контенту та музики.

Чи можна об'єднати кілька колонок?

Однією з найцікавіших можливостей Badkruka є підтримка об'єднання кількох колонок. Дві такі моделі можна синхронізувати в стереопару, щоб отримати окремі лівий та правий канали. IKEA навіть демонструє цю можливість на рекламних зображеннях пристрою.

Судячи з опису продукту, синхронізувати можна й більшу кількість колонок. Це перегукується з можливостями іншої доступної моделі IKEA – Kallsup, яка дозволяє об'єднати до 100 пристроїв.

Таким чином, Badkruka можна використовувати не лише як окрему колонку для кімнати, а й як основу для більшої аудіосистеми. Щоправда, IKEA поки не розкрила повний перелік технічних характеристик новинки. Зокрема, невідомі потужність динаміків, діапазон частот та інші параметри, які дозволили б повноцінно оцінити якість звуку.

Скільки коштує IKEA Badkruka?

На німецькому сайті IKEA колонка продається за 50 євро. Це приблизно 58 доларів США, 43 фунти стерлінгів або 81 австралійський долар за поточним співвідношенням валют, наведеним джерелом.

Глобальна ціна поки не оголошена, як і точні терміни появи Badkruka в інших країнах. За 50 євро IKEA пропонує досить широкий набір можливостей: Bluetooth-підключення, фізичне керування, Spotify Tap, три режими еквалайзера та об'єднання колонок у стереосистему.

Головне питання наразі полягає в тому, наскільки добре Badkruka звучатиме на практиці. IKEA поки не опублікувала достатньо технічних характеристик, щоб оцінити її аудіоможливості лише за специфікаціями.