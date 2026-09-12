IKEA готовит к продаже новую Bluetooth-колонку Badkruka, которая сочетает в себе необычный квадратный дизайн, физические элементы управления и набор функций, нетипичный для устройства в этой ценовой категории. Об этом пишет Techradar.

Что предлагает новая колонка IKEA?

Официальной глобальной презентации модели пока не было. Информация о Badkruka появилась на сайте IKEA в Германии, а также на шведском сайте компании. В то же время на американской, британской и австралийской версиях сайта модель пока не представлена.

Колонка имеет достаточно компактные размеры – 16 сантиметров в ширину, 16 сантиметров в глубину и 17,5 сантиметра в высоту. Устройство будет выпускаться в черном и розовом цветах. Корпус изготовлен из ABS-пластика и поликарбоната.

Судя по фотографиям, Badkruka рассчитана в первую очередь на использование в помещении. В комплекте предусмотрен кабель питания, а информации о встроенном аккумуляторе нет. То есть носить колонку как обычную портативную Bluetooth-модель, вероятно, не предполагается.

Как работает Spotify Tap?

На верхней панели Badkruka расположены физические кнопки управления воспроизведением и громкостью. Отдельно предусмотрена кнопка Spotify Tap.

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Она позволяет одним нажатием продолжить прослушивание музыки с того места, где пользователь остановился ранее на другом устройстве. Для бюджетной Bluetooth-колонки это довольно удобное дополнение, поскольку пользователю не нужно каждый раз открывать Spotify и вручную искать нужный трек или плейлист.

IKEA также предусмотрела три настройки эквалайзера. Благодаря этому можно изменять характер звучания в зависимости от музыки или собственных предпочтений.

При этом компания пока не раскрыла подробные технические характеристики аудиосистемы. В характеристиках лишь указано, что Badkruka должна обеспечивать "мощный" и "сбалансированный" звук, подходящий для игр, потокового контента и музыки.

Можно ли объединить несколько колонок?

Одной из самых интересных возможностей Badkruka является поддержка объединения нескольких колонок. Две такие модели можно синхронизировать в стереопару, чтобы получить отдельные левый и правый каналы. IKEA даже демонстрирует эту возможность на рекламных изображениях устройства.

Судя по описанию продукта, синхронизировать можно и большее количество колонок. Это перекликается с возможностями другой доступной модели IKEA – Kallsup, которая позволяет объединить до 100 устройств.

Таким образом, Badkruka можно использовать не только как отдельную колонку для комнаты, но и как основу для более крупной аудиосистемы. Правда, IKEA пока не раскрыла полный перечень технических характеристик новинки. В частности, неизвестны мощность динамиков, частотный диапазон и другие параметры, которые позволили бы полноценно оценить качество звука.

Сколько стоит IKEA Badkruka?

На немецком сайте IKEA колонка продается за 50 евро. Это примерно 58 долларов США, 43 фунта стерлингов или 81 австралийский доллар по текущему курсу валют, приведенному источником.

Глобальная цена пока не объявлена, как и точные сроки появления Badkruka в других странах. За 50 евро IKEA предлагает довольно широкий набор возможностей: Bluetooth-подключение, физическое управление, Spotify Tap, три режима эквалайзера и объединение колонок в стереосистему.

Главный вопрос на данный момент заключается в том, насколько хорошо Badkruka будет звучать на практике. IKEA пока не опубликовала достаточно технических характеристик, чтобы оценить ее аудиовозможности только по спецификациям.