Американський астрофізик Робін Корбет запропонував нове пояснення, чому людство досі не виявило жодних ознак інопланетних цивілізацій. За його гіпотезою, інші розумні істоти можуть бути лише трохи більш розвиненими за нас, тому їхні технології просто не дозволяють нам знайти одне одного.

Ще у 1950 році фізик Енріко Фермі поставив запитання, що згодом стало відомим як "парадокс Фермі": якщо у Всесвіті ймовірно існують мільйони розвинених цивілізацій, то чому ми не бачимо жодних доказів їхнього існування? Астрофізик Робін Корбет із Університету Меріленду та дослідницького центру NASA Годдарда запропонував нове пояснення цього феномена, яке він назвав "радикальною буденністю" (radical mundanity). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження, опубліковане на сайті Корнелльського університету

Чому ми досі не знайшли інопланетян?

На думку вченого, інші цивілізації в нашій галактиці можуть бути лише трохи технологічно просунутішими за людство. Тому вони, як і ми, не мають засобів, щоб виявити одна одну.

Вони, можливо, дійшли до рівня iPhone 42, а ми ще на iPhone 17 – різниця є, але не радикальна,

– жартує вчений.

Така версія, на його думку, більш реалістична, ніж сценарії про надрозвинені або самознищені цивілізації.

Альтернатива "великій тиші"

Згідно з рівнянням Дрейка, яке оцінює кількість цивілізацій, здатних передавати радіосигнали, у Чумацькому Шляху їх може бути чимало. Якби хоч одна з них розвинула потужні технології, ми могли б побачити їхні "техносигнатури" – наприклад, штучні радіосигнали, сліди мегаструктур на кшталт сфер Дайсона або навіть артефакти на Землі. Однак поки людство не знайшло нічого подібного.

Як повідомляє Gizmodo, популярні теорії пояснюють цю "велику тишу" тим, що інопланетяни надто розвинені або свідомо уникають контактів. Інші вважають, що всі цивілізації зрештою самознищуються. Але Корбет вважає такі припущення занадто крайніми. Його версія простіша: можливо, існує природна межа розвитку, яку не може подолати жодна цивілізація.

Можливо, галактика просто нудна

За гіпотезою Корбета, людство вже наближається до верхньої межі технічного прогресу. Інші цивілізації могли досягти подібного рівня й зупинитися, не створивши засобів для міжзоряних подорожей чи глобальних сигналів. З часом інтерес до космічних досліджень у них просто згасає.

Навіть якщо ця теорія правильна, шанс знайти інопланетян усе ж залишається. Корбет припускає, що ми можемо випадково зафіксувати "витік" їхніх радіосигналів завдяки вдосконаленим телескопам. Однак він попереджає: навіть якщо це станеться, революції не буде. "Це відкриття матиме величезне значення, але навряд чи зробить нас технологічно сильнішими", – зазначає учений.

Що знайшли вчені у "капсулі часу" з Місяця?

Вчені NASA вперше дослідили зразки місячного ґрунту, привезені місією "Аполлон-17" понад 50 років тому. Результати аналізу виявилися несподіваними і можуть змінити уявлення про те, як утворився супутник Землі.

Науковці використали мас-спектрометр вторинних іонів для аналізу зразків, які астронавти зібрали за допомогою спеціальних трубок, занурених на глибину 60 сантиметрів під поверхню Місяця. Їхньою метою було вивчення вулканічної породи, яка в минулому могла бути частиною місячної мантії. Це дослідження мало більше розповісти про походження супутника. Новий аналіз ізотопів сірки дав кардинально інші результати. Виявилося, що Місяць, імовірно, збіднений сіркою-33 (один із чотирьох стабільних ізотопів сірки) порівняно із земними породами.