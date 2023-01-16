Зміни в Dynamic Island, USB-С та особливі кнопки: що чекати від iPhone 16 Pro

Так, саме iPhone 16. Остання модель, яка побачила світ на цей момент, – iPhone 14. Про наступну, п'ятнадцяту, вже відомо майже все завдяки численним зливам. Однак компанії планують ґаджети заздалегідь, тому перші дані про модель, яка вийде у 2024 році вже відомі.

Інсайдер LeaksApplePro зазначає, що до запуску лінійки iPhone 16 ще багато часу. Тому все ще можуть бути зміни й модифікації. Однак характеристики, які він повідомив конкретно про iPhone 16 Pro, начебто є саме тим, "про що зараз думають інженери Apple".

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Що цікавого в iPhone 16 Pro

Dynamic Island . Імовірно, Apple працює над зменшенням площі "динамічного острівця". Наразі його розмір зумовлений розташуванням фронтальної камери, кількох датчиків і модуля Face ID. Однак у майбутньому сканер обличчя розміститься під дисплеєм і "острівець" стане набагато меншим.

. Імовірно, Apple працює над зменшенням площі "динамічного острівця". Наразі його розмір зумовлений розташуванням фронтальної камери, кількох датчиків і модуля Face ID. Однак у майбутньому сканер обличчя розміститься під дисплеєм і "острівець" стане набагато меншим. USB-С . Аналітик повідомляє, що зараз інженери Apple тестують два прототипи: один зовсім не має жодних портів, а другий оснащений USB-С. Сам автор вважає, що у 2024 році айфона без роз'ємів чекати не варто.

. Аналітик повідомляє, що зараз інженери Apple тестують два прототипи: один зовсім не має жодних портів, а другий оснащений USB-С. Сам автор вважає, що у 2024 році айфона без роз'ємів чекати не варто. Кнопки гучності . Інсайдери очікують заміни фізичних кнопок гучності на сенсорні вже цього року в iPhone 15 Ultra (компанія нібито збирається цього року змінити підхід до найменування, випустивши версію під назвою Ultra замість Max). Через рік такі ж кнопки отримає iPhone 16 Pro. Вони матимуть спеціальну вібровіддачу, яка імітуватиме натискання реальних кнопок.

. Інсайдери очікують заміни фізичних кнопок гучності на сенсорні вже цього року в iPhone 15 Ultra (компанія нібито збирається цього року змінити підхід до найменування, випустивши версію під назвою Ultra замість Max). Через рік такі ж кнопки отримає iPhone 16 Pro. Вони матимуть спеціальну вібровіддачу, яка імітуватиме натискання реальних кнопок. Процесор . У чипах для 16-ї лінійки iPhone Apple зосередиться не на підвищенні продуктивності, а на енергозбереженні та автономності. У цьому ж ключі Apple працюватиме над iOS 17 і 18.

. У чипах для 16-ї лінійки iPhone Apple зосередиться не на підвищенні продуктивності, а на енергозбереженні та автономності. У цьому ж ключі Apple працюватиме над iOS 17 і 18. Пам'ять. Майбутній iPhone 16 Pro отримає мінімальну конфігурацію в 256 гігабайтів, а максимальну - 2 терабайти.

Що стосується поліпшення камер, то ніяких відомостей про це у LeaksApplePro поки немає. Ціна iPhone 16 Pro повинна залишитися такою ж, як у iPhone 15 Pro. Випустять смартфон традиційно у вересні, якщо все йтиме за планом.