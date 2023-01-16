Инсайдер LeaksApplePro отмечает, что до запуска линейки iPhone 16 еще много времени. Потому все еще могут быть изменения и модификации. Однако характеристики, которые он сообщил конкретно об iPhone 16 Pro, якобы являются именно тем, "о чем сейчас думают инженеры Apple".

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Что интересного в iPhone 16 Pro

Dynamic Island . Вероятно, Apple работает над уменьшением площади "динамического островка". Пока его размер обусловлен расположением фронтальной камеры, нескольких датчиков и модуля Face ID. Однако в будущем сканер лица разместится под дисплеем и "островок" станет гораздо меньше.

. Вероятно, Apple работает над уменьшением площади "динамического островка". Пока его размер обусловлен расположением фронтальной камеры, нескольких датчиков и модуля Face ID. Однако в будущем сканер лица разместится под дисплеем и "островок" станет гораздо меньше. USB-С . Аналитик сообщает, что сейчас инженеры Apple тестируют два прототипа: один совсем не имеет никаких портов, а второй оснащен USB-С. Сам автор считает, что в 2024 году айфона без разъемов ждать не стоит.

. Аналитик сообщает, что сейчас инженеры Apple тестируют два прототипа: один совсем не имеет никаких портов, а второй оснащен USB-С. Сам автор считает, что в 2024 году айфона без разъемов ждать не стоит. Кнопки громкости . Инсайдеры ожидают замены физических кнопок громкости на сенсорные уже в этом году у iPhone 15 Ultra (компания якобы собирается в этом году изменить подход к наименованию, выпустив версию под названием Ultra вместо Max). Через год такие же кнопки получит iPhone 16 Pro. У них будет специальная виброотдача, которая будет имитировать нажатие реальных кнопок.

. Инсайдеры ожидают замены физических кнопок громкости на сенсорные уже в этом году у iPhone 15 Ultra (компания якобы собирается в этом году изменить подход к наименованию, выпустив версию под названием Ultra вместо Max). Через год такие же кнопки получит iPhone 16 Pro. У них будет специальная виброотдача, которая будет имитировать нажатие реальных кнопок. Процессор . В чипах для 16-й линейки iPhone Apple сосредоточится не на повышении производительности, а на энергосбережении и автономности. В этом же ключе Apple будет работать над iOS 17 и 18.

. В чипах для 16-й линейки iPhone Apple сосредоточится не на повышении производительности, а на энергосбережении и автономности. В этом же ключе Apple будет работать над iOS 17 и 18. Память. Будущий iPhone 16 Pro получит минимальную конфигурацию в 256 гигабайтов, а максимальную – 2 терабайта.

Что касается улучшения камер, то никаких сведений об этом у LeaksApplePro пока нет. Цена iPhone 16 Pro должна остаться такой же, как у iPhone 15 Pro. Выпустят смартфон традиционно в сентябре, если все пойдет по плану.