Согласно источнику, некоторые владельцы новеньких смартфонов Google Pixel 7 в определенный момент обнаруживают, что стекло задней камеры разбито. При этом все уверяют, что странному повреждению не предшествовали удары или падения.

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Что произошло

Пользователь Twitter Хейдон Фабер пишет, что его устройству еще нет и месяца. Он ни разу не падал и не ударялся. Однако на фото, опубликованном им, можно увидеть дыру на месте одной из камер.



Поврежденная камера Google Pixel 7 / Фото Хейдона Фабера

Другой пользователь Google Pixel 7 с форума Reddit говорит: "Я вытащил смартфон из кармана и стекло было разбито". Он предположил, что незаметно для себя где-то ударился карманом об угол, но ничего подобного не припоминает. В комментариях к публикации начали один за другим появляться сообщения об аналогичных ситуациях.

Еще одно описание этой проблемы появилось в сети около месяца назад. Участник Reddit написал, что хотел уехать к родителям на праздник. Он подошел к поезду, достал смартфон, чтобы отсканировать талон, и обнаружил разбитое стекло. Пользователь уверяет, что еще 30 минут до того при выходе из дома все было хорошо.

Я ношу чехол, ни разу не уронил телефон, и еще 30 минут назад он был буквально в порядке. Я очень взбешен, учитывая, что не знаю, что я сделал, чтобы сломать его,

– пишет пользователь с ником i_huff_paint_thinner.



Разбитое стекло камеры Google Pixel 7 / Фото Alex Hatzenbuhler



Разбитое стекло камеры Google Pixel 7 / Фото rockintimes

Как компания будет исправлять эту ситуацию, неясно. В сервисных центрах пользователям сообщают, что не могут ничем помочь, ведь деталей для ремонта таких поломок у них пока нет.