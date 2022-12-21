Подобные нововведения, если будут приняты, со временем могут распространяться и на другие регионы планеты. Дело в том, что производителям невыгодно производить одно и то же устройство в нескольких вариациях для разных рынков. Поэтому они могут начать производить смартфоны со съемной крышкой во всем мире.

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Что известно

Согласно предложению, производители должны облегчить пользователям замену аккумуляторов. При этом необходимо предоставлять больше информации об установленных в таких устройствах батареях. Для этого необходимо будет клеить соответствующие этикетки и QR-коды с данными о емкости, долговечности и химическом составе аккумулятора. Таким образом пользователь сможет легко купить новую батарею взамен изношенной старой, а не покупать новый смартфон, создавая тем самым больше электронных отходов.

В пресс-релизе утверждается, что новые правила будут охватывать весь жизненный цикл аккумуляторов, от проектирования до истечения срока службы, и будут применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемых в ЕС.

Речь идет о:

Портативных батареях,

Аккумуляторах с жидким электролитом,

Батареях для транспортных средств,

Аккумуляторах для электромобилей,

Промышленных батареях.

При введении нового регламента через 3,5 года после вступления соответствующего закона в силу аккумуляторы в технике должны быть спроектированы таким образом, чтобы потребители могли легко и самостоятельно изымать и заменять их.

Соглашение должно быть официально одобрено Парламентом и Советом ЕС.