Подібні нововведення, якщо будуть прийняті, з часом можуть поширитись і на інші регіони планети. Річ у тім, що виробникам невигідно робити один і той же пристрій у кількох варіаціях для різних ринків. Тому вони можуть почати випускати смартфони зі знімною кришкою в усьому світі.

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Що відомо

Згідно з пропозицією, виробники повинні полегшити користувачам заміну акумуляторів. При цьому необхідно надавати більше інформації про встановлені в таких пристроях батареї. Для цього необхідно буде клеїти відповідні етикетки та QR-коди з даними про ємність, довговічність та хімічний склад акумулятора. Таким чином користувач зможе легко купити нову батарею на заміну зношеної старої, а не купувати новий смартфон, створюючи тим самим більше електронних відходів.

У пресрелізі стверджується, що нові правила охоплюватимуть весь життєвий цикл акумуляторів, від проєктування до закінчення терміну служби, та застосовуватимуться до всіх типів акумуляторів, що продаються в ЄС.

Йдеться про:

Портативні батареї,

Акумулятори з рідким електролітом,

Батареї для транспортних засобів,

Акумулятори для електромобілів,

Промислові батареї.

За умови введення нового регламенту через 3,5 роки після набрання відповідним законом чинності акумулятори в побутовій техніці повинні бути спроєктовані таким чином, щоб споживачі могли легко та самостійно їх вилучати та замінювати.

Угоду мають офіційно схвалити Парламент та Рада ЄС.