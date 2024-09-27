Європейські власники iPhone 16 ризикують залишитися без функцій Apple Intelligence

Схоже, новенькі iPhone 16 в Європі можуть бути позбавлені своїх ключових функцій – підтримки ШІ Apple Intelligence. А все через те, що Apple не згодна із законом Європейського Союзу про штучний інтелект.

У той час як такі технологічні гіганти, як OpenAI, Microsoft і Google, вже пообіцяли дотримуватися законодавства ЄС у сфері штучного інтелекту, Apple не поспішає брати на себе такі зобов'язання, повідомляє 9to5mac.

А тим часом iPhone 16 має неприємні проблеми із сенсорним екраном

Компанія заявила, що "працює" з регуляторами ЄС над тим, щоб потенційно зробити функції Apple Intelligence доступними для європейських користувачів. Однак не було жодних ознак значного прогресу в цьому напрямку.

Водночас 115 компаній, включаючи Adobe, Amazon, Samsung і Snap, погодилися дотримуватися Закону про штучний інтелект в Європейському Союзі, однак Apple все ще вагається.

Згідно з повідомленням Politico, як Apple, так і Meta відмовилися слідувати заходам ЄС, які мають на меті регулювати розробку і впровадження штучного інтелекту. Добровільний пакт, покликаний підштовхнути компанії до якнайшвидшого дотримання Закону про ШІ, отримав широку підтримку з боку великих гравців, але Apple і Meta, схоже, обрали більш обережний підхід.

Оскільки ЄС продовжує наполягати на регулюванні ШІ, протистояння з Apple може призвести до того, що європейські користувачі залишаться без доступу до ключових функцій Apple Intelligence, якщо не буде досягнуто врегулювання.

Apple Inteligence затримується

Варто зазначити, що iPhone 16 став першим, по суті, не завершеним смартфоном компанії Apple. Річ у тім, що Apple наголошує на тому, що iPhone 16 скроєний під ШІ, однак смартфон ось уже тиждень, як вийшов, але функції Apple Inteligence з'являться лише у жовтні з оновленням iOS 18.1. Ще ж і надто, не усі з них працюватимуть так, як обіцяла Apple на презентації.

Дивіться також 5 функцій iPhone 16 Pro, які вже давно є в телефонах на Android

Водночас протест проти добровільного пакту свідчить про нове загострення у стосунках між Apple та ЄС і наразі від цього може стати гірше лише користувачам iPhone.