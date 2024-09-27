В то время как такие технологические гиганты, как OpenAI, Microsoft и Google, уже пообещали соблюдать законодательство ЕС в сфере искусственного интеллекта, Apple не спешит брать на себя такие обязательства, сообщает 9to5mac.

А тем временем iPhone 16 имеет неприятные проблемы с сенсорным экраном

Компания заявила, что "работает" с регуляторами ЕС над тем, чтобы потенциально сделать функции Apple Intelligence доступными для европейских пользователей. Однако не было никаких признаков значительного прогресса в этом направлении.

В то же время 115 компаний, включая Adobe, Amazon, Samsung и Snap, согласились соблюдать Закон об искусственном интеллекте в Европейском Союзе, однако Apple все еще колеблется.

Согласно сообщению Politico, как Apple, так и Meta отказались следовать мерам ЕС, которые имеют целью регулировать разработку и внедрение искусственного интеллекта. Добровольный пакт, призванный подтолкнуть компании к скорейшему соблюдению Закона об ИИ, получил широкую поддержку со стороны крупных игроков, но Apple и Meta, похоже, выбрали более осторожный подход.

Поскольку ЕС продолжает настаивать на регулировании ИИ, противостояние с Apple может привести к тому, что европейские пользователи останутся без доступа к ключевым функциям Apple Intelligence, если не будет достигнуто урегулирование.

Apple Inteligence задерживается

Стоит отметить, что iPhone 16 стал первым, по сути, не завершенным смартфоном компании Apple. Дело в том, что Apple отмечает то, что iPhone 16 скроен под ИИ, однако смартфон вот уже неделю, как вышел, но функции Apple Inteligence появятся только в октябре с обновлением iOS 18.1. Еще и слишком, не все из них будут работать так, как обещала Apple на презентации.

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В то же время протест против добровольного пакта свидетельствует о новом обострении в отношениях между Apple и ЕС и пока от этого может стать хуже только пользователям iPhone.