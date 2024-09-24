Пользователи Reddit отмечают, что эти проблемы влияют на свайпы в "Настройках" iOS и определенных приложениях, что раздражает и негативно влияет на пользовательский опыт.

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Первое сообщение об этой проблеме появилось на сайте 9to5Mac и сразу же вызвало бурное обсуждение в Интернете. Это даже привело к появлению термина Touchgate для описания этой проблемы.

Хотя сначала считалось, что проблемы с сенсорным экраном касаются только iPhone 16, некоторые пользователи утверждали, что старые модели iPhone также страдают от этой проблемы. Однако масштабы проблемы остаются непонятными, поскольку не все пользователи iPhone 16 испытывают одинаковые трудности.

Хотя Apple еще не прокомментировала эту проблему официально, многие ожидают, что компания решит ее в ближайшее время.

Владельцы iPhone ожидают реакции Apple

Это не редкость, когда недавно выпущенные продукты или программное обеспечение сталкиваются с ошибками. Например, после запуска iOS 17 в прошлом году пользователи сообщали о проблемах с подключением к Wi-Fi, которые Apple быстро решила с помощью обновления программного обеспечения. Ожидается, что подобная реакция будет и после того, как Apple выявит причину проблемы с сенсорным экраном iPhone 16.

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Сейчас потенциальные покупатели могут подождать с приобретением нового iPhone, пока проблема не будет решена.