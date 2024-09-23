Как сообщает 9to5mac, официальные нормативные документы подтверждают, что iPhone 16 будут собирать одновременно в трех ключевых локациях: Китай, Индия, а теперь и Бразилия.

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В Бразилии производство осуществляется на заводе Foxconn в городе Жундиаи, расположенном в штате Сан-Паулу. Хотя Apple и раньше использовала этот завод, это первый случай, когда новая модель iPhone будет производиться в Бразилии с первого дня производственного цикла.

Однако в Бразилии будет производиться только базовая версия iPhone 16, тогда как модели высшего класса, по-прежнему, будут импортироваться из Китая.

Напомним, что в 2023 году Apple в 2023 решила собирать iPhone 15 и iPhone 15 Plus одновременно в Индии и Китае. Таким образом Apple решила избавиться от зависимости от исключительно китайских заводов. Кроме того, локализация производства имеет ряд преимуществ, среди которых налоговые льготы, ниже логистические расходы и быстрая доступность новых моделей на местных рынках.

Ранее запуск нового iPhone в Бразилии задерживался примерно на месяц после глобального релиза, но с этой новой стратегией разрыв сократился до одной недели.

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Кроме заводов в Китае, Индии и Бразилии, Apple также имеет сборочные заводы во Вьетнаме, где производятся и другие продукты компании.