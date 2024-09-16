Несмотря на то, что Apple сосредоточилась на своей новой системе искусственного интеллекта, первые пользователи iPhone 16 не будут иметь доступа к Apple Intelligence "из коробки" информирует Техно 24. Дело в том, что программное обеспечение будет готово только в октябре.

Больше на тему iPhone 16 стал первым смартфон Apple с 8 ГБ оперативной памяти: для чего она нужна

В своей очередной рассылке аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple Intelligence потребует обновления программного обеспечения для активации своих возможностей, а это означает, что начальная версия iPhone 16 будет лишена одного из ключевых преимуществ на старте продаж.

Эта задержка касается и iPhone 15 Pro, который также будет работать с функциями Apple Intelligence, как только выйдет соответствующее обновление операционной системы iOS 18.1.

Apple планирует выпустить больше обновлений позже в этом году, чтобы добавить новые функции.

В декабре пользователи могут ожидать на эмодзи, сгенерированные искусственным интеллектом, под названием Genmoji.

Также впоследствии выйдет функция Image Playground – генератор изображений.

– генератор изображений. Позже в этом году следует ожидать и на интеграцию с популярным сервисом ChatGPT, который будет дополнять Siri, если пользователь предоставит соответствующее согласие.

Кстати о Siri. Пользователям, которые надеются на совершенствование цифрового ассистента, придется подождать на необходимое обновление до марта следующего года.

Что же получит iPhone 16 на старте

Кроме механических обновлений, о которых мы писали ранее, iPhone 16 получит двухступенчатый затвор в кнопке управления камерой для блокировки фокуса и экспозиции, а также конкурента Google Lens под названием Visual Intelligence, который также будет интегрирован в кнопку управления камерой.

Читайте на сайте После анонса iPhone 16 Pro Apple значительно повысила цену на замену аккумулятора новинки

Остальные обновления будущим владельцам смартфона придется ждать. Кроме того, функции Apple Intelligence на старте будут доступны только в США и исключительно на английском языке, поэтому если вы ожидали испытать их в других странах, вам придется подождать еще дольше.