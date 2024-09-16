Эта цена покрывает как саму батарею, так и работу, связанную с заменой, хотя цены могут несколько отличаться в разных авторизованных сервисных центрах.

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Подорожание касается только моделей серии Pro. Стандартные iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят плату за замену аккумулятора в размере 99 долларов, что также касается моделей iPhone 15 и iPhone 14.

Кстати, до запуска iPhone 14 стоимость замены аккумулятора была установлена на уровне 69 долларов для всех моделей, начиная с iPhone 13, что стало вторым повышением цены за последние годы.

Почему подняли цену

Apple объясняет повышение стоимости несколькими факторами, в частности, большей емкостью аккумуляторов в моделях iPhone 16 и внутренним реинжинирингом для улучшения теплоотвода. Кроме того, ходят слухи, что по крайней мере некоторые модели iPhone 16 могут иметь батарею в металлическом корпусе, что потенциально может повлиять на повышение цены.

Что известно о новой батарее iPhone 16 Pro

На мероприятии во время презентации новинки Apple не рассказала о том, какую батарею получили новые смартфоны. Пользователи не знают технических характеристик, однако компания заверила, что время автономной работы смартфона возрастет, несмотря на новый чип, и повышенную мощность гаджетов.

По сравнению с прошлогодними моделями, общий прирост автономности моделей iPhone 16 Pro и Pro Max составляет по несколько часов на каждый вид деятельности. Вот краткий итог времени работы обоих смартфонов:

iPhone 16 Pro Max:

До 33 часов воспроизведения видео;

До 29 часов воспроизведения потокового видео;

До 105 часов воспроизведения аудио.

iPhone 16 Pro:

До 27 часов воспроизведения видео;

До 22 часов воспроизведения потокового видео;

До 85 часов воспроизведения аудио.

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Важно! Пользователи iPhone 16 Pro, которые выбрали расширенную гарантию AppleCare+, по-прежнему, будут иметь право на бесплатную замену аккумулятора при условии, что его емкость упала ниже 80% от начального уровня.