Серия iPhone 16, особенно версии Pro и Pro Max, может похвастаться повышенной производительностью аккумулятора благодаря новому чипу и оптимизации, сообщает Техно 24. Поэтому пользователи получат высокую автономность во время просмотра видео и использования различных функций.

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Прирост времени автономной работы

В отличие от iPhone 15, в котором время работы аккумулятора не увеличилось по сравнению с iPhone 14, в моделях iPhone 16 компания Apple достигла значительных успехов.

В частности, iPhone 16 Pro Max демонстрирует наиболее значительное улучшение, обеспечивая до 33 часов воспроизведения видео – на четыре часа больше, чем его предшественник, iPhone 15 Pro Max. Воспроизведение аудио на iPhone 16 Pro Max теперь длится до 105 часов, что на 10 часов больше по сравнению с iPhone 15 Pro Max.

Характеристики времени автономной работы в линейке iPhone 16

iPhone 16 Pro Max:

До 33 часов воспроизведения видео

До 29 часов воспроизведения потокового видео

До 105 часов воспроизведения аудио

iPhone 16 Pro:

До 27 часов воспроизведения видео

До 22 часов воспроизведения потокового видео

До 85 часов воспроизведения аудио

iPhone 16 Plus:

До 27 часов воспроизведения видео

До 24 часов воспроизведения потокового видео

До 100 часов воспроизведения аудио

iPhone 16:

До 22 часов воспроизведения видео

До 18 часов воспроизведения потокового видео

До 80 часов воспроизведения аудио

Как было у прошлых iPhone?

По сравнению с моделями iPhone 15, 14 и 13, серия iPhone 16 демонстрирует заметный прирост во времени воспроизведения видео и аудио. Например, iPhone 16 Pro Max теперь поддерживает на четыре дополнительных часа воспроизведения видео и на 10 часов больше воспроизведения аудио, чем iPhone 15 Pro Max. Между тем iPhone 16 и 16 Plus также демонстрируют умеренные улучшения во времени автономной работы.

iPhone 16 Pro Max: 33 часа воспроизведения видео (против 29 часов в iPhone 15 Pro Max)

iPhone 16 Pro: 27 часов воспроизведения видео (против 23 часов в iPhone 15 Pro)

iPhone 16: 22 часа воспроизведения видео (против 20 часов в iPhone 15)

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Ускоренная зарядка с MagSafe

В дополнение к увеличенному времени автономной работы, серия iPhone 16 поддерживает высокую скорость зарядки с помощью нового зарядного устройства MagSafe, что обеспечивает быструю зарядку для пользователей, которые находятся в дороге.