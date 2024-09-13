Если вы также задумались над покупкой новых часов от Apple, лучше хорошенько сравнить модели, которые предлагает компания. Техно 24 сопоставило Apple Watch Ultra 2 и Series 10 и выделило 4 причины, почему Ultra 2 лучший выбор.

Читайте на сайте Эти три функции iPhone 16 Pro могут убедить вас купить новый смартфон Apple

Прочный и долговечный дизайн

Apple Watch Ultra 2 продолжает отличаться своим титановым корпусом и плоским экраном с сапфировым покрытием, что делает его чрезвычайно прочным. Пользователи, которые занимаются активным отдыхом на природе, например, в кемпинге или работают на приусадебном участке, высоко оценили его способность выдерживать сложные условия.

В противоположность этому, Series 10, особенно алюминиевая версия, может быть подвержена царапинам, особенно на стекле Ion-X и полированном алюминиевом покрытии. Для тех, кто стремится долговечности, материалы и качество сборки Ultra 2 предлагают значительное преимущество.



Apple Watch Ultra 2 / Фото ultrasupplyco

Длительное время работы от аккумулятора

Для многих пользователей Apple Watch производительность аккумулятора является решающим фактором, и Ultra 2 лидирует в этом вопросе. Если Series 10 работает до 18 часов в обычном режиме и 36 часов в режиме низкого энергопотребления, то Ultra 2 может работать до 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме низкого энергопотребления.

В реальных условиях многие пользователи Ultra 2 сообщают о еще более длительном времени работы аккумулятора, иногда до четырех дней без подзарядки. Для тех, кому важна долговечность аккумулятора, Ultra 2 – очевидный победитель.

Настраиваемая кнопка действия

Одной из выдающихся особенностей Ultra 2 является кнопка действий, которую можно настроить для выполнения различных задач, например, для начала тренировки, включения фонарика или запуска ярлыка. Эта функция обеспечивает быстрый доступ к основным функциям без навигации по меню watchOS или использования Siri, что делает ее ценным инструментом для экономии времени. В Series 10 эта функция отсутствует, поэтому кнопка "Действие" является ключевым отличием Ultra 2.



Кнопку действия можно запрограммировать на различные задачи / Фото hodinkee

Повышенная водонепроницаемость

Хотя в Series 10 улучшена водонепроницаемость, включая датчик температуры воды и приложение Depth, она не может сравниться по возможностям с Ultra 2. Ultra 2 водонепроницаем на глубине до 100 метров, что вдвое превышает глубину погружения Серии 10 – 50 метров.



Apple Watch Ultra 2 имеет превосходную защиту от влаги / Фото hodinkee

Кроме того, глубиномер Ultra 2 работает на глубине до 40 метров, что делает его пригодным для рекреационного подводного плавания и других водных видов спорта. Для пользователей, которые занимаются водными видами спорта, Ultra 2 с его повышенной устойчивостью и глубиномером является лучшим вариантом.

Смотрите также Почему iPhone 16 лучший выбор, чем Pro-модель, если вам нужен новый iPhone

В заключение, хотя Apple Watch Series 10 предлагает некоторые привлекательные функции, Apple Watch Ultra 2 остается лучшим выбором для пользователей, которые ищут прочность, время автономной работы и расширенные функциональные возможности.