Редакция Техно 24 ознакомилась с отзывами фанатов и энтузиастов и выбрала три особенности смартфона, которые больше всего привлекли зрителей презентации Apple. Именно эти три фишки могут убедить вас обновиться до iPhone 16 Pro, если вы задумались о покупке нового смартфона.

Не пропустите Практический опыт: что говорят первые отзывы об iPhone 16 Pro и его новой кнопке камеры

1. Улучшенная система камер Pro

Одно из самых больших обновлений в iPhone 16 Pro – это улучшенная система камер. Apple представила новую сверхширокоугольную камеру с разрешением 48 Мп, что значительно отличается от предыдущей версии с разрешением 12 Мп, которая была основной со времен серии iPhone 11.



Высокое разрешение обещает более четкие детали на фотографиях и улучшенный опыт / Фото Apple

В дополнение к сверхширокоугольной камере, Apple усовершенствовала как широкоугольный, так и телеобъектив. iPhone 16 Pro оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion с новым сенсором, который обеспечивает лучшее качество изображений и запись видео со скоростью до 120 кадров в секунду в формате 4K. Для тех, кто любит снимать видео высокой четкости, это значительное улучшение.

Пожалуй, самым интересным дополнением является новая 12-мегапиксельная 5-кратная телефотокамера, которая теперь доступна в обеих моделях iPhone 16 Pro и Pro Max. Эта камера, которая ранее была эксклюзивной для большей модели, предоставляет большие возможности масштабирования на меньшем 6,3-дюймовом устройстве, что повышает универсальность для всех пользователей.

2. Новая кнопка управления камерой

В дополнение к аппаратным обновлениям камеры, Apple представила новую кнопку управления камерой на iPhone 16 Pro, предназначенную для упрощения процесса фотографирования. Эта емкостная кнопка поддерживает три вида взаимодействия:

полное нажатие,

короткое псевдо-нажатие с тактильной обратной связью?

сенсорные действия свайпами.



Кнопка управления камерой / Фото The Verge

Эти функции позволяют пользователям быстро переключаться между объективами, увеличивать и уменьшать масштаб и делать фотографии без необходимости взаимодействовать непосредственно с экраном – уменьшая риск пропустить идеальный кадр.

Кнопка "Управление камерой" также интегрируется с новой системой визуального интеллекта Apple, похожей на Google Lens, позволяющей пользователям сканировать окружающую среду и немедленно принимать меры на основе обнаруженного.

3. Больший аккумулятор и более быстрая зарядка

Время автономной работы также улучшилось в iPhone 16 Pro. По оценкам Apple, при воспроизведении видео можно работать на четыре часа дольше по сравнению с предыдущими моделями. Такое увеличение времени автономной работы вместе с поддержкой более быстрой беспроводной зарядки (до 25 Вт с аксессуарами MagSafe и 15 Вт с устройствами, сертифицированными по стандарту Qi2) делает iPhone 16 Pro более практичным устройством для пользователей, находящихся в дороге.

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В целом, хотя эти обновления не являются революционными, они выносят iPhone 16 Pro на новый уровень, что делает его интересным обновлением для тех, кто ищет расширенную функциональность камеры, долгое время работы от аккумулятора и эффективные функции.