Стоит отметить, что цены на iPhone 16 актуальны для США. Сейчас окончательные цены на смартфоны в Украине неизвестны, отмечает Техно 24.

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Цена iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Базовая модель iPhone 16 стартует от 799 долларов за версию на 128 ГБ. Вот разбивка цен на различные варианты памяти:

iPhone 16 (128 ГБ): 799 долларов

iPhone 16 (256 ГБ): 899 долларов

iPhone 16 (512 ГБ): 1 099 долларов.



iPhone 16 / Фото Apple

Для большей модели iPhone 16 Plus цены начинаются от 899 долларов за 128 ГБ:

iPhone 16 Plus (128 ГБ): 899 долларов

iPhone 16 Plus (256 ГБ): 999 долларов

iPhone 16 Plus (512 ГБ): 1 199 долларов.



iPhone 16 Plus / Фото Apple

Цена iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Для тех, кто ищет устройство премиум-класса, цена iPhone 16 Pro стартует от 999 долларов за 128 ГБ. Вот подробный обзор цен:

iPhone 16 Pro (128 ГБ): 999 долларов

iPhone 16 Pro (256 ГБ): 1 099 долларов

iPhone 16 Pro (512 ГБ): 1 299 долларов

iPhone 16 Pro (1 ТБ): 1 499 долларов.



iPhone 16 Pro / Фото Apple

iPhone 16 Pro Max стартует от 1199 долларов за 256 ГБ:

iPhone 16 Pro Max (256 ГБ): 1 199 долларов

iPhone 16 Pro Max (512 ГБ): 1 399 долларов

iPhone 16 Pro Max (1 ТБ): 1 599 долларов.



iPhone 16 Max / Фото Apple

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Структура цен на линейку iPhone 16 остается в основном такой же, как и в прошлогодней серии iPhone 15, с минимальными изменениями.