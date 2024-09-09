Кроме iPhone 16 зрителей также ждут значительные обновления других устройств, напоминает Техно 24. Презентация начинается в 20:00 по киевскому времени.

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Презентация iPhone 16 онлайн

Что покажут на презентации?

Модельный ряд iPhone 16

Apple представит четыре новые модели:

iPhone 16,

16 Plus,

16 Pro,

16 Pro Max.

Модели Pro будут иметь большие дисплеи, расширенные возможности искусственного интеллекта и значительное обновление камеры, включая новую сенсорную кнопку спуска затвора.

AirPods

Дебютируют две новые модели AirPods с улучшенным качеством звука, зарядкой USB-C и шумоподавлением в версии среднего уровня. Apple также продвигается в области здравоохранения слуха с новыми функциями, направленными на замену слуховых аппаратов.

Apple Watch

Модель Series 10 получит новый дизайн с большим дисплеем и более тонким корпусом. Apple Watch Ultra получит внутренние обновления, а модель SE будет модернизирована.