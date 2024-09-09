Кроме iPhone 16 зрителей также ждут значительные обновления других устройств, напоминает Техно 24. Презентация начинается в 20:00 по киевскому времени.
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Презентация iPhone 16 онлайн
Что покажут на презентации?
Модельный ряд iPhone 16
Apple представит четыре новые модели:
- iPhone 16,
- 16 Plus,
- 16 Pro,
- 16 Pro Max.
Модели Pro будут иметь большие дисплеи, расширенные возможности искусственного интеллекта и значительное обновление камеры, включая новую сенсорную кнопку спуска затвора.
AirPods
Дебютируют две новые модели AirPods с улучшенным качеством звука, зарядкой USB-C и шумоподавлением в версии среднего уровня. Apple также продвигается в области здравоохранения слуха с новыми функциями, направленными на замену слуховых аппаратов.
Apple Watch
Модель Series 10 получит новый дизайн с большим дисплеем и более тонким корпусом. Apple Watch Ultra получит внутренние обновления, а модель SE будет модернизирована.