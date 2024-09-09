Apple Watch Series 10 получил дисплей, который на 30% больше, чем в Series 6, предлагая пользователям расширенный просмотр приложений, уведомлений и виджетов, информирует Техно 24.

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Apple Watch Series 10 / Фото Apple

Новый OLED-экран также на 40% ярче, если смотреть на него под углом, благодаря чему изображения остаются четкими и неискаженными с любого угла обзора.

Часы будут доступны в трех цветах – серебристом, черном и розовом.



Гамма цветов нового Apple Watch Series 10 / Фото Apple

При высоте всего 9,7 мм, Series 10 на 10% тоньше своей предшественницы, предлагая более изящный профиль и одновременно на 10% легче благодаря усовершенствованным материалам. Стальная версия еще легче, она весит на 20% меньше, чем предыдущая модель.

Интересный факт! Для тех, кто ищет экологически чистые варианты, титан, который используется в часах, на 95% перерабатывается.

Новая функциональность позволяет пользователям воспроизводить музыку и подкасты непосредственно через динамик часов, что станет доступным впервые на Apple Watch.

Часы Series 10 также являются водонепроницаемыми на глубине до 50 метров, что делает их идеальным для пловцов и любителей водных видов спорта.

Время автономной работы остается в центре внимания: Series 10 заряжается на 80% всего за 30 минут, обеспечивая достаточно энергии для целого дня использования.

Apple Watch Series 10 работает на новом чипе S10, который обеспечивает значительное улучшение производительности и использует искусственный интеллект для улучшения таких функций, как виджеты фотографий и другие фоновые функции, отслеживающие состояние здоровья и самочувствия.



Процессор S 10 / Фото Apple

Apple также представила специальное приложение для отслеживания сна, который предоставляет ежемесячные отчеты, дополняя набор инструментов для мониторинга здоровья. Кроме того, Series 10 будет содержать расширенный спортивный трекинг, с поддержкой таких видов деятельности, как каякинг и ряд других.



Коротко о самом важном / Фото Apple

Цена Apple Watch Series 10

Что касается цены, то она стартует от 399 долларов, предварительные заказы доступны уже сегодня, а официальный релиз состоится 20 сентября.



Цена Apple Watch Series 10 / Фото Apple

Эта новая модель переопределяет стандарт для смарт-часов благодаря сочетанию передовых технологий, экологичности и изящного дизайна.