Apple Watch Series 10 отримав дисплей, який на 30% більший, ніж у Series 6, пропонуючи користувачам розширений перегляд застосунків, сповіщень та віджетів, інформує Техно 24.

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Apple Watch Series 10 / Фото Apple

Новий OLED-екран також на 40% яскравіший, якщо дивитися на нього під кутом, завдяки чому зображення залишаються чіткими і неспотвореними з будь-якого кута огляду.

Годинник буде доступний у трьох кольорах – сріблястому, чорному та рожевому.



Гама кольорів нового Apple Watch Series 10 / Фото Apple

При висоті всього 9,7 мм, Series 10 на 10% тонша за свою попередницю, пропонуючи більш витончений профіль і водночас на 10% легшу завдяки вдосконаленим матеріалам. Сталева версія ще легша, вона важить на 20% менше, ніж попередня модель.

Цікавий факт! Для тих, хто шукає екологічно чисті варіанти, титан, який використовується в годиннику, на 95% переробляється.

Нова функціональність дозволяє користувачам відтворювати музику та подкасти безпосередньо через динамік годинника, що стане доступним вперше на Apple Watch.

Годинник Series 10 також є водонепроникним на глибині до 50 метрів, що робить його ідеальним для плавців та любителів водних видів спорту.

Час автономної роботи залишається в центрі уваги: Series 10 заряджається на 80% всього за 30 хвилин, забезпечуючи достатньо енергії для цілого дня використання.

Apple Watch Series 10 працює на новому чипі S10, який забезпечує значне покращення продуктивності та використовує штучний інтелект для покращення таких функцій, як віджети фотографій та інші фонові функції, що відстежують стан здоров'я та самопочуття.



Процесор S 10 / Фото Apple

Apple також представила спеціальний застосунок для відстеження сну, який надає щомісячні звіти, доповнюючи набір інструментів для моніторингу здоров'я. Крім того, Series 10 міститиме розширений спортивний трекінг, з підтримкою таких видів діяльності, як каякінг та низку інших.



Коротко про найважливіше / Фото Apple

Ціна Apple Watch Series 10

Щодо ціни, то вона стартує від 399 доларів, попередні замовлення доступні вже сьогодні, а офіційний реліз відбудеться 20 вересня.



Ціна Apple Watch Series 10 / Фото Apple

Ця нова модель перевизначає стандарт для смарт-годинників завдяки поєднанню передових технологій, екологічності та витонченого дизайну.