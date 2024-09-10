Что изменилось в дизайне iPhone 16?

Серия iPhone 16 имеет обновленную систему камер: задние камеры теперь расположены вертикально на меньшем, похожем на таблетку, выступлении. Эта новая конфигурация оптимизирована для съемки пространственного видео. Не в последнюю очередь это сделано ради Vision Pro – пространственного компьютера от Apple.

Если пропустили iPhone 16 анонсировали официально: чем интересен новый смартфон Apple

Цветовые решения для линейки iPhone 16 также были обновлены. Apple отошла от приглушенных тонов серии iPhone 15. Новые модели представлены в ярких оттенках ультрамаринового, бирюзового и розового, а также в классических белом и черном цветах. Насыщенные цвета придают iPhone 16 и 16 Plus смелого и яркого вида.



Цветовая линейка iPhone 16 / Фото The Verge​​​​​​

Размеры дисплеев и обновление камер

Несмотря на изменения в дизайне, iPhone 16 и 16 Plus сохранили те же размеры экранов, что и их предшественники: 6,1-дюймовый дисплей для iPhone 16 и 6,7-дюймовый дисплей для 16 Plus.



Дисплей iPhone 16 / Фото The Verge

Устройства также имеют улучшенные камеры, причем Apple утверждает, что система с двумя объективами теперь имеет "эквивалент" четырех объективов, предлагая улучшенную универсальность в фотографировании.



Камеры iPhone 16 / Фото The Verge

Заметным дополнением является новая кнопка "управление камерой", которая служит специальной кнопкой спуска затвора и позволяет пользователям настраивать различные параметры камеры, как вот зум.



Новый элемент "Кнопка камеры" / Фото The Verge

Серия iPhone 16 оснащена новым чипом A18 от Apple, который обеспечивает 30% увеличение производительности по сравнению с iPhone 15.

Хотя чип A18 закладывает основу для Apple Intelligence – набора функций искусственного интеллекта, сосредоточенных на обновленной Siri, эти функции будут полностью доступны не ранее 2025 года.

Кроме более быстрой обработки данных, устройства стали крепче, с улучшенной защитой от царапин.

Смотрите также iPhone 16 демонстрирует впечатляющую автономность: сколько он будет работать от батареи

Цена и доступность

iPhone 16 и 16 Plus будут доступны для покупки со следующей недели по цене от 799 долларов.