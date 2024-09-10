Що змінилося в дизайні iPhone 16?

Серія iPhone 16 має оновлену систему камер: задні камери тепер розташовані вертикально на меншому, схожому на пігулку, виступі. Ця нова конфігурація оптимізована для зйомки просторового відео. Не в останню чергу це зроблено заради Vision Pro – просторового комп'ютера від Apple.

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Кольорові рішення для лінійки iPhone 16 також були оновлені. Apple відійшла від приглушених тонів серії iPhone 15. Нові моделі представлені в яскравих відтінках ультрамаринового, бірюзового та рожевого, а також у класичних білому та чорному кольорах. Насичені кольори надають iPhone 16 і 16 Plus сміливого та яскравого вигляду.



Кольорова лінійка iPhone 16 / Фото The Verge​​​​​​​

Розміри дисплеїв та оновлення камер

Попри зміни в дизайні, iPhone 16 і 16 Plus зберегли ті ж розміри екранів, що і їхні попередники: 6,1-дюймовий дисплей для iPhone 16 і 6,7-дюймовий дисплей для 16 Plus.



Дисплей iPhone 16 / Фото The Verge

Пристрої також мають покращені камери, причому Apple стверджує, що система з двома об'єктивами тепер має "еквівалент" чотирьох об'єктивів, пропонуючи покращену універсальність у фотографуванні.



Камери iPhone 16 / Фото The Verge

Помітним доповненням є нова кнопка "керування камерою", яка слугує спеціальною кнопкою спуску затвора і дозволяє користувачам налаштовувати різні параметри камери, як от зум.



Новий елемент "Кнопка камери" / Фото The Verge

Серія iPhone 16 оснащена новим чипом A18 від Apple, який забезпечує 30% збільшення продуктивності порівняно з iPhone 15.

Хоча чіп A18 закладає основу для Apple Intelligence – набору функцій штучного інтелекту, зосереджених на оновленій Siri, ці функції будуть повністю доступні не раніше 2025 року.

Окрім швидшої обробки даних, пристрої стали міцнішими, з покращеним захистом від подряпин.

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Ціна та доступність

iPhone 16 і 16 Plus будуть доступні для покупки з наступного тижня за ціною від 799 доларів.