Окрім iPhone 16 на глядачів також чекають значні оновлення інших пристроїв, нагадує Техно 24. Презентація починається о 20:00 за київським часом.

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Презентація iPhone 16 онлайн

Що покажуть на презентації?

Модельний ряд iPhone 16

Apple представить чотири нові моделі:

  • iPhone 16,
  • 16 Plus,
  • 16 Pro,
  • 16 Pro Max.

Моделі Pro матимуть більші дисплеї, розширені можливості штучного інтелекту та значне оновлення камери, включаючи нову сенсорну кнопку спуску затвора.

AirPods

Дебютують дві нові моделі AirPods з покращеною якістю звуку, зарядкою USB-C та шумозаглушенням у версії середнього рівня. Apple також просувається в галузі охорони здоров'я слуху з новими функціями, спрямованими на заміну слухових апаратів.

Apple Watch

Модель Series 10 отримає новий дизайн з більшим дисплеєм і тоншим корпусом. Apple Watch Ultra отримає внутрішні оновлення, а модель SE буде модернізована.