Окрім iPhone 16 на глядачів також чекають значні оновлення інших пристроїв, нагадує Техно 24. Презентація починається о 20:00 за київським часом.

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Презентація iPhone 16 онлайн

Що покажуть на презентації?

Модельний ряд iPhone 16

Apple представить чотири нові моделі:

iPhone 16,

16 Plus,

16 Pro,

16 Pro Max.

Моделі Pro матимуть більші дисплеї, розширені можливості штучного інтелекту та значне оновлення камери, включаючи нову сенсорну кнопку спуску затвора.

AirPods

Дебютують дві нові моделі AirPods з покращеною якістю звуку, зарядкою USB-C та шумозаглушенням у версії середнього рівня. Apple також просувається в галузі охорони здоров'я слуху з новими функціями, спрямованими на заміну слухових апаратів.

Apple Watch

Модель Series 10 отримає новий дизайн з більшим дисплеєм і тоншим корпусом. Apple Watch Ultra отримає внутрішні оновлення, а модель SE буде модернізована.