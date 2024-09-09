Окрім iPhone 16 на глядачів також чекають значні оновлення інших пристроїв, нагадує Техно 24. Презентація починається о 20:00 за київським часом.
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Презентація iPhone 16 онлайн
Що покажуть на презентації?
Модельний ряд iPhone 16
Apple представить чотири нові моделі:
- iPhone 16,
- 16 Plus,
- 16 Pro,
- 16 Pro Max.
Моделі Pro матимуть більші дисплеї, розширені можливості штучного інтелекту та значне оновлення камери, включаючи нову сенсорну кнопку спуску затвора.
AirPods
Дебютують дві нові моделі AirPods з покращеною якістю звуку, зарядкою USB-C та шумозаглушенням у версії середнього рівня. Apple також просувається в галузі охорони здоров'я слуху з новими функціями, спрямованими на заміну слухових апаратів.
Apple Watch
Модель Series 10 отримає новий дизайн з більшим дисплеєм і тоншим корпусом. Apple Watch Ultra отримає внутрішні оновлення, а модель SE буде модернізована.