Це перше велике оновлення лінійки AirPods, яке Apple зробила з жовтня 2021 року, коли були випущені AirPods 3 зі свіжим дизайном і підтримкою просторового аудіо, повідомляє Техно 24.

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Однак Apple зберегла навушники AirPods 2 на ринку за зниженою ціною. Тепер, з виходом AirPods 4, Apple має намір поступово зняти з продажу обидві попередні версії, пропонуючи більш вишукану та вдосконалену лінійку продуктів.

Покращення дизайну та звуку

AirPods 4 мають знайомий дизайн, який дуже нагадує AirPods 3, з невеликими ітеративними покращеннями. Хоча загальний вигляд і відчуття залишаються незмінними, справжні оновлення відбуваються у формі звуку та нових можливостей, які забезпечується новим чипом H2 від Apple.

Цей чип забезпечує кілька вдосконалених функцій, включаючи ізоляцію голосу та персоналізоване просторове аудіо, забезпечуючи більш захоплюючий досвід прослуховування.

Дві моделі з різними функціями

Apple пропонує дві версії AirPods 4, щоб задовольнити різні потреби користувачів і ціни. Преміальна модель оснащена ексклюзивними функціями, такими як активне шумозаглушення (ANC), режим прозорості та адаптивне аудіо. Ці вдосконалені функції покращують якість прослуховування, динамічно підлаштовуючи звук під навколишнє середовище.

Більш доступна версія не має цих високотехнологічних функцій, але все ж пропонує оновлений дизайн і покращений звук завдяки чіпу H2. Ця дешевша модель дозволяє користувачам насолоджуватися новими можливостями AirPods без зайвих витрат.



Коротко про головне / Фото Apple

Ціна та доступність

Apple ще не розкрила конкретну інформацію про ціни на дві нові моделі, але очікується, що вони запропонують ряд варіантів, які задовольнять як економних покупців, так і тих, хто шукає функції найвищого рівня. Обидві версії будуть доступні для покупки після заходу, причому преміальна модель буде орієнтована на користувачів, які шукають найкраще в аудіотехнологіях.