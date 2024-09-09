Блогери ретельно працювали над створенням величезної копії, починаючи з модифікованого 88-дюймового OLED-телевізора LG Signature, який слугував сенсорним дисплеєм.

Дивіться також Apple сьогодні покаже iPhone 16: де і коли дивитися презентацію It's Glowtime

Творці пристрою також застосували спеціальну сенсорну плівку, щоб реалізувати інтерфейс, що реагує на дотики. Але на цьому виклик не закінчився, оскільки їм довелося вмонтувати в конструкцію збільшені версії основних компонентів iPhone, включаючи камери, динаміки та кнопки.

Як робили 2-метровий iPhone 15: дивіться відео

Щоб забезпечити стабільність конструкції, вони створили алюмінієву раму з додатковою підтримкою. Для системи камер Перкінс обрав високоякісне фотообладнання, інтегрувавши камери Canon EOS R5 та Sony RX10 Mark 4, щоб імітувати функціональність телеоб'єктива iPhone. Усе це було встановлено на спеціальній підставці з колесами, що полегшило переміщення важкого пристрою.

Єдиним каменем спотикання, який завадив реалізувати повноцінну копію iPhone 15, стала операційна система iOS. Як відомо, вона має закритий вихідний код, тож модифікувати її творці гігантського смартфона не могли.

Замість неї блогери використали Bliss OS, операційну систему на базі Android, яка імітує домашній екран і користувацький інтерфейс iPhone. Попри це обмеження, репліка змогла виконувати багато функцій оригінального iPhone, таких як здійснення покупок, надсилання повідомлень та відеодзвінки.

Дивіться також iPhone 16 вже близько: ось усе найважливіше, що вам потрібно знати про новий смартфон Apple

Проєкт обійшовся творцям приблизно в 70 000 доларів та продемонстрував їхню винахідливість. Двометрова копія iPhone 15 Pro Max не тільки вразила глядачів, але й встановила новий світовий рекорд за своїми розмірами та функціональністю.