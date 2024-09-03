Цього разу новинка від Apple повинна отримати багато дрібних змін у дизайні та ще більше змін у програмному забезпеченні. Техно 24 зібрала усі чутки та витоки.

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Capture button або кнопка захоплення

Цього року в усіх моделях iPhone 16 з'явиться нова фізична кнопка на правій стороні пристрою під бічною кнопкою дії, яка дебютувала в попередніх моделях.

Це доповнення, яке зазвичай називають "кнопкою зйомки", забезпечить швидкий спосіб створення фотографій та відеороликів, який буде нагадувати взаємодію з фотоапаратом. Окрім натискання кнопки для зйомки фото, ви також зможете використовувати жести для керування функціями камери.

Деякі інсайдери натомість стверджували, що кнопка камери постачатиметься лише з Pro та Pro Max, що має сенс, оскільки моделі високого класу зазвичай пропонують кращу камеру

Action button або кнопка "Дія" в базовому iPhone 16

Минулого року iPhone 15 Pro та Pro Max отримали нову кнопку "Дія", котра дозволяє встановити на неї різноманітні функції для швидкого доступу. Цього разу вона надійде й у iPhone 16 і 16 Plus.

Кнопку "Дія" можна налаштувати так, щоб вона працювала як перемикач беззвучного режиму, але ви також можете активувати режим фокусування, запускати додатки, вмикати ліхтарик, шукати музику в Shazam і багато іншого. Нові можливості, пов'язані з кнопкою дії також з'являться в iOS 18.

Нові кольори для iPhone 16

Колірна лінійка Apple для iPhone 16 і 16 Plus виглядає значно сміливіше, ніж торішні варіанти. На зображенні далі представлені макети пристроїв від Sonny Dickson. Жовтий колір замінюється білим, але інші основні кольори залишаються незмінними, хоча й з більшою насиченістю цього року.

Всі кольори, які, за чутками, матиме базовий iPhone 16 і 16 Plus:

Чорний

Синій

Зелений

Рожевий

Білий



Кольори iPhone 16 і 16 Plus. На знімку представлені макети смартфонів, а не офіційні пристрої від Apple / Фото Sonny Dickson

Особливий колір для Pro і Pro Max

Продавець електроніки в Дубаї заявив, що дві дорожчі моделі вийдуть у "кавовому кольорі". Раніше ходили чутки, що новим кольором стане щось схоже на темне золото під назвою "Desert Titanium". Це забарвлення можна порівняти з піском або сухим листям, що цілком вписується в колір кави, про яких говорить продавець.



Можливий новий колір показали на концепті / Фото 9to5Mac

Чип A18 для Apple Intelligence

Останніми роками базові моделі iPhone не отримували найсучасніших чипів. Замість цього вони зазвичай використовують процесор з минулорічних Pro-моделей. Це повинно змінитися з виходом iPhone 16 і 16 Plus, які отримають новий чип A18.

Очікується, що цьогорічна зміна буде зумовлена вищими вимогами до обробки даних в Apple Intelligence. Набір функцій штучного інтелекту пропонує допомогу в безлічі повсякденних завдань. Нові чипи також часто покращують ефективність, що може призвести до збільшення часу автономної роботи.

Моделі Pro та Pro Max, як очікується, матимуть чипи A18 Pro – те ж покоління, але більш потужні.

Більше оперативної пам'яті

Одним із пояснень того, чому минулорічний iPhone 15 не може працювати з Apple Intelligence, є обсяг його оперативної пам'яті. Базові iPhone 15 і 15 Plus мають 6 гігабайтів оперативної пам'яті, тоді як моделі Pro – 8 гігабайтів.

У лінійці цього року моделі 16 і 16 Plus будуть оновлені до 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Ця зміна не лише допоможе в роботі Apple Intelligence, але й забезпечить кращу підготовку до майбутніх оновлень програмного забезпечення.

Скільки пам'яті матимуть старші моделі, поки неясно.

Нова та вдосконалена Siri

Чип A18 дозволить усім версіям iPhone 16 отримати нову Siri з кращими можливостями та оновленим дизайном. Як зазначено в запрошенні, Apple планує приділити особливу увагу Siri та Apple Intelligence на своєму заході у вересні.

Оскільки більшість iPhone, імовірно, не отримають нову Siri, очікується, що Apple використовуватиме цю та інші функції Apple Intelligence як аргументи на користь купівлі iPhone 16. Оновлена Siri буде пропонувати наступні можливості протягом наступного року:

Інтеграція з ChatGPT.

Читання екрана й розуміння того, що на ньому зображено.

Розуміння особистого контексту.

Свіжий дизайн при активації.

Режим взаємодії з набором тексту простим жестом.

Краще розуміння мовних помилок.

Збереження пам'яті між запитами.

Підтримка запитів на апаратне та програмне забезпечення Apple.

Взаємодія між додатками (наприклад, можливість перенесення результатів з Siri в інші додатки).

Користувачі багато років просили компанію покращити голосового асистента, тому що він відставав від конкурентів. Тепер сервіс буде фактично побудований на штучному інтелекті, що дозволить йому конкурувати з голосовими асистентами OpenAI та Google.

Варто зазначити, що оскільки Apple Intelligence і нова Siri не з'являться до iOS 18.1, iPhone 16 спочатку не отримає жодної з цих переваг. Однак чекати потрібно буде недовго: iOS 18.1 має дебютувати до кінця жовтня, а додаткові функції Siri будуть додані в наступному році.

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Функції Apple Intelligence

Окрім Siri, підтримка Apple Intelligence в iPhone 16 і 16 Plus також уможливить наступні функції:

Інструменти ШІ для написання, коректури, переписування тексту.

Genmoji (генерування емодзі)

Інструменти для створення зображень.

Зведення повідомлень та пріоритетні сповіщення.

Функції для камери та фотографій.

Інтеграція ChatGPT.

Пріоритетні повідомлення Apple Mail.

Розумні пропозиції щодо відповідей.

Підсумовування вмісту сторінок у Safari та багато іншого.

Зміни у розташуванні камер

Система задньої камери в iPhone 16, як і раніше, буде складатися з основної та надширококутної камер. Однак цього року їх буде змінено так, щоб вони розташовувалися безпосередньо одна над одною. У попередніх моделях об'єктиви камер розташовувалися по діагоналі.

Припускають, що ця зміна зроблена для того, щоб в iPhone 16 з'явилася функція зйомки просторового відео для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro.

Ще одна перевага: виріз камери стане вужчим.

Інші особливості

Датчики камер

Моделі Pro традиційно матимуть кращі камери.

iPhone 16 Pro і Pro Max отримають таку ж 48-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1,78, яка була в моделях iPhone 15 Pro попереднього покоління.

Apple також додає вдосконалену 48-мегапіксельну ультрашироку камеру, яка працюватиме з групуванням пікселів, щоб об’єднати дані з чотирьох пікселів в один "суперпіксель" для покращення якості зображення.

Очікується 5-кратний оптичний зум для обох моделей, 25-кратне цифрове збільшення, нове оптичне покриття з антивідблиском.

Apple представить об’єктив Tetraprism Telephoto, який був ексклюзивним для iPhone 15 Pro Max, на обидві моделі iPhone 16 Pro.

Розміри

Цього року iPhone 16 Pro і Pro Max від Apple стають більшими, а дві дешевші моделі залишаються того ж розміру. iPhone 16 матиме 6,1-дюймовий дисплей, а 16 Plus – 6,7-дюймовий, як і минулорічні моделі. Якщо ви хочете більший екран, вам доведеться придбати Pro-моделі.

Дисплей iPhone 16 Pro матиме діагональ 6,27 дюйма, тоді як очікується, що iPhone 16 Pro Max матиме діагональ 6,85 дюйма.

Сховище

Очікується, що моделі iPhone 16 Pro/Max матимуть до 1 терабайта пам'яті, але Apple також запропонує моделі на 256 і 512 гігабайтів. Також ходили чутки, що моделі iPhone 16 Pro можуть запропонувати до 2 ТБ пам'яті.

За даними DigiTimes, iPhone 16 Pro на 1 ТБ може мати меншу швидкість читання і запису, щоб скоротити витрати енергії.

iPhone 16 Ultra?

Ще раніше ходили неоднозначні чутки про "iPhone Ultra", який може з'явитися в лінійці iPhone 16, або як п'ятий телефон ще більш високого класу, або як заміна iPhone 16 Pro Max.

Марк Гурман з Bloomberg заявив у лютому 2023 року, що Apple розглядає можливість випуску "Ultra", який може з'явитися в 2024 році, але, виходячи з поточних чуток, незрозуміло, чи це все ще так.

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Дата виходу iPhone 16

iPhone будуть представлені на заході 9 вересня. Попередні замовлення почнуть прийматися наприкінці тижня, у п'ятницю, 13 вересня. Нові смартфони надійдуть до рук користувачів і в роздрібні магазини через тиждень, у п'ятницю, 20 вересня.