Apple представить лінійку iPhone 16 вже 9 вересня. Очікується, що серія iPhone 16 матиме покращені можливості камери, більші екрани та вищу продуктивність, а також новий набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. Техно 24 підготувало кілька аргументів, чому варто зачекати до релізу нового iPhone.

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Якщо вам потрібні нові можливості iPhone 16

Якщо ви ентузіаст та любитель смартфонів від Apple, або ж просто бажаєте мати пристрій з останніми функціями та найпотужнішим залізом на ринку, краще зачекати на дату релізу нового iPhone 16.

Після виходу iPhone 16 компанія Apple, ймовірно, припинить випуск iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та iPhone 13, залишивши лінійку наступною:

iPhone 16 Pro Max,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15,

iPhone 14,

iPhone 14 Plus.

Безумовно нові пристрої Apple отримають максимум можливостей, останні функції, кращу камеру та низку інших нововведень, яких не матимуть старіші смартфони компанії. До прикладу, Apple Intelligence, який буде доступний виключно на лінійці iPhone 16 та єдиній минулорічній моделі та iPhone 15 Pro.

Цей пакет містить розширені функції, такі як більш потужна Siri, Genmoji, ігрові майданчики для зображень та інтеграція з ChatGPT. Однак інші iPhone 15 не підтримуватимуть Apple Intelligence, що робить їх менш привабливими для покупки.

Крім того, Apple точно приберегла кілька сюрпризів для фанатів, які стануть відомими вже на презентації самого пристрою.

Якщо ви хочете купити iPhone 15 дешевше

Якщо ж ви не женетеся за показниками та максимальною функціональність, а просто потребуєте нового iPhone, оскільки прийшов час оновити смартфон, у вас теж є причина зачекати до релізу iPhone 16.

Річ у тім, що очікується вже звичне падіння цін на старі моделі після запуску iPhone 16, як це відбувається кожного року. Навіть якщо сам iPhone 16 не викликає у вас інтересу, знижка цін на старі моделі після запуску зробить їх більш доступними і ви банально зможете трохи зекономити.

Якщо ви хоче "ну от прямо вже"

Якщо ви не бажаєте чекати ні релізу новинки, ні очікуваного зниження цін на старші моделі, або ж ваш пристрій вийшов з ладу і вам терміново потрібен надійний смартфон – безкомпромісним варіантом буде покупка iPhone 15 Pro.

В такому випадку ви отримаєте такий бажаний смартфон і зможете очікувати на те, що він буде працювати майже з усіма новими програмними фішками майбутнього iPhone 16 за виключенням кількох функцій, які можуть залежати від нових технологічних особливостей новинки.

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Однак для тих, хто може почекати і нікуди не спішить, найрозумнішим варіантом буде все ж зачекати на реліз iPhone 16. Нагадаємо, що презентація відбудеться у вівторок, 9 вересня, о 20 годині за київським часом.