Презентація відбудеться 9 вересня 2024 року о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом). Головною подією заходу стане представлення лінійки iPhone 16, інформує Техно 24.

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Очікується, що iPhone 16 і 16 Plus отримають значне оновлення дизайну з вертикально розташованою системою камер на задній панелі, що відрізняється від попередніх моделей. Ця зміна дизайну вже викликала позитивний резонанс серед тих, хто бачив макетні зразки пристроїв.

Тим часом iPhone 16 Pro та 16 Pro Max можуть мати більші екрани, зберігаючи при цьому фірмову для Apple компоновку з трьома камерами, з додаванням нового варіанту бронзового кольору.

Очікується, що всі чотири моделі серії iPhone 16 будуть оснащені кнопкою Action Button, яка дебютувала виключно на iPhone 15 Pro.

Існують припущення, що Apple також може представити нову кнопку спеціально для зйомки фотографій і відео, хоча залишається незрозумілим, чи буде ця функція ексклюзивною для моделей Pro, чи буде доступна у всій лінійці iPhone 16.

Очікується, що функції штучного інтелекту (ШІ) та Apple Intelligence також відіграватимуть значну роль у цьому заході. Наразі Apple Intelligence підтримується лише в iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, але ходять чутки, що вся лінійка iPhone 16 буде сумісна з цими передовими функціями, як тільки вони стануть повністю доступними.

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Окрім iPhone 16, за чутками, під час заходу Apple представить Apple Watch Series 10 та дві нові версії AirPods, що ще більше розширить екосистему взаємопов'язаних пристроїв.