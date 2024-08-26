Результати тестів

Google збільшив ємність акумуляторів на Pixel 9 і Pixel 9 Pro XL, а також додав ефективніший процесор Tensor G4, щоб допомогти обом флагманам працювати довше. Однак у тесті акумулятора смартфони все одно "не вражають" своїм часом роботи, як кажуть перші оглядачі. Натомість у них є інша перевага: вони гріються значно менше, ніж найближчі конкуренти.

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Серія тестів перевіряла те, наскільки швидко розрядиться батарея, а також наскільки сильно нагріється смартфон. Для цього взяли торішній Pixel 8 Pro, цьогорічні Pixel 9 і Pixel 9 Pro XL, а також OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max. Температурні показники знімалися через різні проміжки часу, щоб побачити поточну температуру пристроїв.

Першим вимкнувся Pixel 8 Pro , який пропрацював лише 8 годин і 39 хвилин. Однак він мав другу найнижчу температуру серед усіх флагманів, які брали участь у цьому тесті, – 41,2 градуса за Цельсієм.

, який пропрацював лише 8 годин і 39 хвилин. Однак він мав другу найнижчу температуру серед усіх флагманів, які брали участь у цьому тесті, – 41,2 градуса за Цельсієм. Pixel 9 і Pixel 9 Pro XL оснащені акумуляторами ємністю 4700 і 5060 міліампер-годин відповідно. Але попри цю різницю обидва смартфони вимкнулися майже одночасно, пропрацювавши 10 годин і 25 хвилин, що є значним досягненням у порівнянні з витривалістю Pixel 8 Pro. Цікаво відзначити, що обидві ці моделі мали найнижчу температуру серед усіх протестованих пристроїв – 40,9 градуса за Цельсієм. При цьому базовий Pixel 9 досягнув цього результату, будучи єдиною моделлю від Google цього року, яка поставляється без камери випаровування.

і оснащені акумуляторами ємністю 4700 і 5060 міліампер-годин відповідно. Але попри цю різницю обидва смартфони вимкнулися майже одночасно, пропрацювавши 10 годин і 25 хвилин, що є значним досягненням у порівнянні з витривалістю Pixel 8 Pro. Цікаво відзначити, що обидві ці моделі мали найнижчу температуру серед усіх протестованих пристроїв – 40,9 градуса за Цельсієм. При цьому базовий Pixel 9 досягнув цього результату, будучи єдиною моделлю від Google цього року, яка поставляється без камери випаровування. І якщо ми вже згадали про камери випаровування, то аналогічна система охолодження Galaxy S24 Ultra не завадила йому досягти спекотних 50,4 градуса за Цельсієм. На щастя, ці високі температури не показали негативного впливу на витривалість акумулятора, оскільки він протримався 10 годин і 47 хвилин.

не завадила йому досягти спекотних 50,4 градуса за Цельсієм. На щастя, ці високі температури не показали негативного впливу на витривалість акумулятора, оскільки він протримався 10 годин і 47 хвилин. iPhone 15 Pro Max перевершив усіх своїх конкурентів, пропрацювавши 11 годин і 44 хвилини. Його температура піднялася до 44,6 градуса.

Варто зазначити, що в схожому тесті, який перевіряв ігрову продуктивність Pixel 9 Pro XL, смартфон не перевищував 37 градусів за Цельсієм, що є неймовірно гарним показником. Але він розчарував невисокою продуктивністю: процесор Tensor G4 був повільнішим, ніж дворічний Tensor G2 під час запуску Genshin Impact.